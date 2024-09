Meteo, maltempo protagonista: tra oggi e domani clima autunnale e rischio nubifragi. Le previsioni dal 18 settembre

Insisterà fino a giovedì il potente vortice ciclonico che dall’Europa Orientale si è spostato sulla nostra Penisola, portando diffuso maltempo su gran parte del Paese, con piogge che a tratti saranno anche di forte intensità. La parte centrale della settimana risulterà quindi nel complesso nuvolosa e piovosa, per di più caratterizzata da temperature in generale al di sotto della norma, con valori che in molte località saranno tipici del mese di ottobre, soprattutto al Centro e al Nord.

La situazione tornerà a migliorare venerdì, quando l’allontanamento della perturbazione favorirà un maggior presenza del sole, mentre la residua instabilità rimarrà in prevalenza confinata alle zone montuose; anche le temperature torneranno a salire, avvicinandosi ovunque ai valori medi stagionali. Il fine settimana sarà poi caratterizzato da prevalenza di tempo bello, con una modesta instabilità pomeridiana confinata alle zone montuose.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 settembre

Oggi prevalenza di tempo soleggiato nelle Alpi Orientali. Nuvole altrove, comunque con temporanee schiarite specie al Nord.

Nel corso del giorno le piogge, a tratti anche a carattere temporalesco, coinvolgeranno la Liguria, il basso Piemonte, l’Emilia Romagna, le Isole e tutte le regioni del Centro-Sud.

Il maltempo risulterà più intenso e insistente in Emilia Romagna e Marche.

Ventoso su alto Adriatico, pianura Padana, Liguria e appennino settentrionale. Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Sud.

Le previsioni meteo per giovedì 19 settembre

Domani nuvole in gran parte d’Italia. Nel corso del giorno rovesci e temporali isolati su Piemonte, alta Lombardia, Emilia Romagna, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria Meridionale e versante tirrenico della Sicilia. Temperature massime in crescita al Nord-Est e in Emilia, in nuovo leggero calo in gran parte del Centro-Sud.