Ciclone mediterraneo in azione: forte maltempo, è allerta rossa. Le previsioni meteo per il 16 maggio

Nelle prossime ore le condizioni meteo in Italia saranno fortemente influenzate dalla presenza di un Ciclone Mediterraneo assai attivo, che porterà sul nostro Paese piogge diffuse e localmente intense, venti burrascosi e mari agitati.

Ci sarà il rischio di situazioni critiche causate dall’impatto sul territorio di questa intensa perturbazione, che tenderà a smorzarsi solo nella seconda parte della settimana.

Prosegue quindi la forte fase perturbata, soprattutto al Centro-Sud e al Nord-Est, con rischio di nubifragi e piogge particolarmente insistenti soprattutto in Emilia Romagna, dove resta elevato il livello di allerta per il rischio idrogeologico. Di rilievo anche i venti di burrasca o tempesta, con raffiche oltre i 100 km/h, che renderanno praticamente tutti i nostri mari molto agitati; in diversi tratti delle nostre coste bisognerà quindi anche fare i conti con il rischio di intense mareggiate.

Le previsioni meteo per martedì 16 maggio

Martedì nuvole in tutta Italia. Al mattino precipitazioni diffuse su quasi tutto il Paese a eccezione del Nord-Ovest e della Sardegna. Nel pomeriggio piogge diffuse e localmente anche intense bagneranno quasi tutte le regioni, risparmiando parzialmente solo la Sardegna e i versanti ionici della Penisola. In serata cesserà di piovere al Nord-Ovest e Sicilia.

Temperature in calo al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Calabria, in aumento nonostante il maltempo invece nel medio e basso versante adriatico. Venti forti su tutti i mari, che risulteranno in prevalenza agitati o molto agitati; intense mareggiate lungo le coste più esposte al vento. Saranno possibili raffiche di burrasca forte o tempesta, che localmente potrebbero anche superare i 100 km orari.

Allerta rossa sull'Emilia Romagna, gialla e arancione in diverse regioni

Per la giornata di martedì 16 maggio, in vista del forte maltempo la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo fino a rossa su buona parte dell'Emilia Romagna (Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola).

È codice fino ad arancione per moderata criticità su Campania, Emilia Romagna, Marche e Sicilia; codice giallo anche su settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 maggio

Mercoledì condizioni meteo in graduale miglioramento e maggior spazio per il sole su estremo Nord-ovest, Sud e Sicilia. Ancora piogge sparse altrove, insistenti soprattutto su Emilia Romagna e settore del medio-basso Tirreno.

Venti in parziale attenuazione, sempre in rotazione ciclonica (antioraria) intorno al centro di bassa pressione, posizionato in prossimità delle regioni centrali. Mari molto mossi o agitati.