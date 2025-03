Meteo, maltempo al Sud nei prossimi giorni: la tendenza da mercoledì 26

La perturbazione giunta sull’Italia in questo fine settimana darà vita a una circolazione di aria fresca e instabile nei pressi del nostro Paese, che caratterizzerà lo scenario meteo per tutta la parte centrale della settimana, in particolare al Sud. Al Centro-Nord, invece il tempo resterà più stabile anche grazie alla temporanea estensione dell'anticiclone delle Azzorre.

La tendenza meteo da mercoledì 26 marzo

Mercoledì 26 marzo osserveremo fin dal mattino molte nubi al Sud e sulla Sicilia, con rovesci sparsi che al momento si profilano come più probabili sulle estreme regioni meridionali e sui settori orientali dell’isola. Nel corso della giornata, in queste regioni il tempo resterà molto instabile con possibili temporali; qualche rovescio o temporale sarà possibile anche nel centro-sud della Sardegna e, a carattere più isolato, lungo l’Appennino, in Toscana, in Friuli Venezia Giulia e sulle aree alpine e prealpine del Veneto.

Nel resto del Centro-Nord il tempo sarà più stabile, con maggiori schiarite in particolare al Nord-Ovest. Lo Scirocco sarà in attenuazione su Canale d’Otranto e Mare Ionio; le temperature caleranno in modo contenuto al Sud mentre nel resto del Paese non subiranno variazioni di rilievo.

Giovedì 27 marzo l’anticiclone delle Azzorre si spingerà sulle regioni centro-settentrionali dell’Italia determinando condizioni meteo in generale stabili con ampie schiarite. Faranno eccezione l’Abruzzo e il Molise, dove non si escludono alcune precipitazioni. Il vortice di bassa pressione influenzerà ancora le condizioni meteo nelle regioni meridionali e nel nord della Sicilia, dove saranno ancora probabili piogge anche abbondanti. Le temperature caleranno ulteriormente al Sud e in Sicilia, mentre i valori saranno in rialzo al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. I venti saranno deboli al Nord mentre si intensificheranno nel resto del Paese, soffiando per lo più dai quadranti settentrionali.