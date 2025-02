Meteo: maltempo al Centro-Sud in queste ore, ma da domenica 16 si cambia

L’intensa perturbazione (la numero 5 di febbraio), che sta portando diffuso maltempo al Centro-Sud, alla fine di oggi (sabato 15) comincerà ad allontanarsi dalla nostra Penisola e domani (domenica 16) porterà qualche pioggia residua solo al Sud, mentre al Centro-Nord il tempo risulterà nel complesso stabile e caratterizzato da parziali schiarite. Con il miglioramento del tempo anche le temperature torneranno a salire, specie nelle regioni centrali, mentre la ventilazione si attenuerà.

Nella prima parte della prossima settimana è probabile un generale rialzo della pressione e quindi una fase di tempo più stabile e asciutto, anche se non mancheranno un po’ di nuvole e qualche breve momento piovoso, mentre le temperature si aggireranno attorno ai valori normali per il periodo, con la possibilità di deboli gelate nelle ore notturne e del primo mattino, soprattutto al Nord.

Le previsioni meteo per domenica 16 febbraio

Cielo nuvoloso al Sud con qualche pioggia, soprattutto al mattino, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese si alterneranno sole e nuvole, in generale senza piogge o nevicate.

Temperature minime in sensibile calo al Centro e Isole Maggiori; massime in sensibile rialzo nelle regioni centrali, in calo invece nei versanti ionici del Paese. Venti settentrionali in graduale attenuazione.

Le previsioni meteo per lunedì 17 febbraio

Prevalenza di tempo soleggiato su Arco Alpino e Venezie. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: possibilità di piogge deboli e isolate su Toscana e Calabria.

Temperature minime in rialzo al Centro, in leggero calo invece al Sud; massime in lieve crescita al Sud, stazionarie o in leggera diminuzione altrove.