Meteo: maltempo a inizio settimana e anche oltre. La tendenza meteo

Fino a venerdì 27 settembre prevarranno le correnti atlantiche cariche di nuvole accompagnate a tratti anche da piogge, in un contesto di tempo molto variabile. In particolare, fra martedì 24 e mercoledì 25 saranno ancora evidenti gli strascichi della perturbazione in arrivo tra domenica 22 e lunedì 23, che porterà ancora delle piogge, più insistenti al Nord-Est, Liguria e regioni tirreniche, più intermittenti nelle altre regioni.

Giovedì 26 una nuova perturbazione si farà strada verso le regioni settentrionali, andando a interessare anche parte del Centro e la Sardegna nella giornata di venerdì. In questa fase, le precipitazioni potrebbero essere molto intense in molte zone del Nord, perlopiù su Alpi, alta pianura padana e Liguria; pertanto, le eventuali criticità non dovrebbero riguardare le aree recentemente alluvionate.

Aria mite nella seconda parte di settimana: a tratti temperature anche oltre la norma. La tendenza meteo

L’aria mite che affluirà nell’area mediterranea contribuirà a mantenere le temperature nella norma o anche al di sopra, specie al Centro-Sud dove si potranno toccare punte di 27-30 gradi o anche leggermente oltre, in particolare venerdì sulle regioni meridionali.

Gli ultimi aggiornamenti confermano un generale miglioramento del tempo nel corso del prossimo fine settimana, grazie all’espansione dell’alta pressione che favorirà tempo stabile, ma caratterizzato da un calo termico, più evidente al Centro-Nord.