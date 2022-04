Meteo, lungo weekend del 25 aprile tra sole e temporali

Una nuova perturbazione (la numero 7 di aprile), proveniente dall’Atlantico, nel corso del lungo weekend del 25 aprile attraverserà la nostra Penisola e porterà maltempo soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali, dove si formeranno anche un po’ di temporali; al Sud invece il tempo si mostrerà in prevalenza soleggiato e caratterizzato anche da un po’ di caldo anomalo. Lunedì 25 aprile la perturbazione si allontanerà dall’Italia, su cui però lascerà un’atmosfera piuttosto instabile: la Festa della Liberazione vedrà quindi ancora un po’ di nuvole al centro-Nord, dove si formeranno isolati temporali pomeridiani, specie sulle zone montuose.

Previsioni meteo per sabato 23 aprile

Sabato nuvoloso al Nord e Toscana, con piogge sparse su Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino e, a carattere più isolato, anche su Alto Adige, Friuli e Alto Veneto; neve sulle zone alpine, ma solo al di sopra di 1800-2000 metri. In serata piogge sparse su gran parte del Nord, Toscana e Sardegna. Temperature massime in lieve calo al Nordovest, in sensibile aumento invece nel resto d’Italia, con picchi anche di 24-25 gradi sulle Isole per effetto dei venti di Scirocco.

Previsioni meteo per domenica 24 aprile

Domenica tempo in generale bello al Sud. Tra sole e nuvole nel resto d’Italia con possibili piogge o locali temporali su gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche, zone interne del Centro e nord-ovest della Sardegna. Sulle Alpi neve oltre i 1500-2000 metri. Temperature massime in leggero calo al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, in rialzo su medio Adriatico, Sud e Sicilia con possibili punte di 24-26 gradi su Puglia e versante ionico. Ventoso per Scirocco sull’Adriatico, per venti da sud o sud-ovest negli altri settori. Mari: da poco mossi a mossi Adriatico, Ionio e Tirreno sud-orientale; mossi o molto mossi gli altri mari, fino ad agitato il Ligure.