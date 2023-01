Meteo, lunedì stabile poi febbraio al via con irruzione di aria fredda

Durante i primi giorni della settimana sull’Italia prevarrà l’influsso di un’area di alta pressione e come conseguenza vivremo una fase meteo più stabile con venti in attenuazione e rialzo delle temperature. Il mese di febbraio prenderà il via con una nuova incursione di aria molto fredda e con un conseguente nuovo calo dei valori termici.

Tendenza meteo: martedì 31 gennaio stabile poi febbraio al via con afflusso di aria più fredda

Questo martedì tra sole e nuvole all’estremo Nord-Ovest, sul medio-basso Adriatico e nel settore ionico. Maggiore nuvolosità nel resto del Paese, con piogge e rovesci su regioni tirreniche e Sardegna, anche di forte intensità sulle coste del medio-basso Tirreno e nell’ovest della Sardegna dove saranno possibili anche dei temporali. Piogge sparse anche su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige con neve in montagna oltre 1100-1400 metri. Temperature in rialzo al Nord, in leggero calo sulla Sardegna; massime fino a 18-19 gradi su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Venti da moderati a forti, da ovest o nord-ovest in Sardegna, di Libeccio su Tirreno, Sud e Sicilia. Mari mossi o molto mossi; localmente agitati i bacini meridionali e occidentali.

Mercoledì sarà un’altra giornata di tempo stabile o comunque poco perturbato non ci saranno precipitazioni ma potrebbero comparire delle nebbie soprattutto sulla Val Padana orientale. Nella seconda parte della settimana stando allo scenario più probabile si profila l’arrivo di venti da Nord con un probabile afflusso di aria fredda sull’Italia con la possibile formazione di una circolazione di bassa pressione al Sud.