Meteo, lunedì 8 agosto temporali in molte zone. Entro domani stop al gran caldo anche al Sud

Settimana al via con condizioni meteo instabili in molte regioni italiane. Temperature in calo, entro domani stop al gran caldo anche al Sud

8 Agosto 2022 - ore 06:00 Redatto da Redazione Meteo.it