Meteo, lunedì 7 di pioggia e neve al Centro-Sud. Attenzione al vento: previste raffiche a 100km/h

Nel corso di lunedì 7 una perturbazione porterà una breve fase di maltempo al Centro-Sud, accompagnata temperature in calo, vento forte e neve sui rilievi.

Il Nord ancora una volta rimarrà all’asciutto, e ad aggravare la situazione contribuiranno dei forti e secchi venti settentrionali che spazzeranno gran parte delle regioni settentrionali.

Nei giorni successivi l’alta pressione tornerà a dominare sull’Italia bloccando nuovamente l’arrivo delle perturbazioni atlantiche e favorendo un clima insolitamente mite per il periodo.

Le previsioni meteo per lunedì 7

Prevalenza di tempo bello al Nord-Ovest e, dal pomeriggio, anche al Nord-Est, fatta eccezione per nevicate sparse nella prima parte del giorno sulle zone alpine di confine. Nuvole altrove, anche se con schiarite pomeridiane in Toscana: piogge sparse su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e regioni meridionali; neve sull’Appennino Abruzzese e Molisano oltre 1400 metri.

Temperature massime in diminuzione su Alpi, regioni tirreniche e Isole; in aumento nella Pianura Padana. Ventoso in tutta Italia, per forti venti occidentali al Sud e Isole, settentrionali al Centro-Nord; forti raffiche sulle zone alpine e in pianura al Nord-Ovest. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati quelli intorno alle Isole e il basso Tirreno.

Le previsioni meteo per martedì 8

Bel tempo in tutta Italia, con appena un po’ di nuvolosità innocua concentrata su Puglia Meridionale, Basilicata e Calabria Ionica. Nebbie sostanzialmente assenti.

Temperature minime ovunque in diminuzione, con qualche debole gelata mattutina al Nord; massime quasi dappertutto in leggero calo.