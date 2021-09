Meteo, lunedì 6 settembre residua instabilità al Sud e in Sicilia

Nella prima parte della settimana insiste un po’ di instabilità atmosferica con rischio di temporali nelle estreme regioni meridionali dove persiste un flusso di correnti nord-orientali. Pressione atmosferica più alta nel resto d’Italia con tempo più soleggiato e assenza di fenomeni di rilievo. A parte un lieve calo termico tra Sicilia e Sardegna, le temperature rimarranno stazionarie con valori in generale compresi tra 25 e 30 gradi. A metà settimana l’evoluzione meteorologica resta incerta sulle Isole maggiori che poterebbero essere attraversate da un fronte temporalesco; nel resto del paese situazione che resta più tranquilla salvo un po’ di instabilità pomeridiana sull’Appennino centro-meridionale. Nell’ultima parte della settimana possibile generale aumento delle temperature con valori oltre le medie anche oltre i 30 gradi da Nord a Sud.

Previsioni meteo per lunedì 6 settembre

Tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Nord, Sardegna e fascia costiera della Campania con solo qualche sottile velatura di passaggio e degli annuvolamenti a ridosso delle zone montuose; non esclusi brevi e isolati piovaschi pomeridiani sulle Alpi. Nuvolosità irregolare al Sud e in Sicilia dove saranno possibili piogge e locali temporali fra mattina e pomeriggio soprattutto su Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia centro-orientale. Temperature in leggero calo su Calabria e Sicilia, stazionarie altrove con punte di 29-30 gradi al Nord, regioni tirreniche e Isole maggiori. Giornata ventilata per venti settentrionali su alto adriatico e Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì 7 settembre

Tempo variabile e ancora instabile all’estremo Sud con nubi sparse associate a rovesci o temporali su Salento, Calabria e Sicilia. Nel resto d’Italia giornata più stabile e soleggiata: da segnalare tuttavia il passaggio di velature al Centro-Nord e qualche annuvolamento pomeridiano sulle aree montuose. Temperature massime in ulteriore lieve calo in Calabria e Sicilia, stazionarie altrove; valori in generale compresi tra 25 e punte di 29-30 gradi. Venti deboli. Un po’ mosso lo Ionio, poco mossi gli altri bacini.