Meteo, lunedì 5 settembre sole e caldo estivo

La settimana inizierà con tempo in prevalenza stabile sull’Italia; si allontanerà infatti la perturbazione numero 2 di settembre, responsabile della fase temporalesca che ha visto fenomeni anche intensi, favoriti dall’anomala temperatura superficiale dei nostri mari. Il rinforzo dell’anticiclone nord-africano, che si spinge verso nord accompagnato da una massa d’aria calda di origine sub-tropicale, garantirà condizioni estive al Sud e nelle Isole probabilmente per tutta la settimana, con picchi di temperatura ben oltre la media e fino a 35 gradi.

Per il Nord nella parte centrale della settimana si conferma un nuovo peggioramento per l’arrivo della terza perturbazione del mese, che potrebbe dare luogo a forti piogge e temporali tra la fine di mercoledì e giovedì. Questa perturbazione sembra che riuscirà a coinvolgere marginalmente anche le regioni centrali. L’evoluzione descritta dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per lunedì 5 settembre

Tempo in prevalenza soleggiato, con solo qualche annuvolamento al mattino su Alpi, Nord-Ovest e regioni meridionali, Campania esclusa. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, con più nubi sui rilievi, ma con basso rischio di precipitazioni, a parte locali piogge o sporadici rovesci sulle Alpi.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, in leggero calo al Sud e in Sicilia; valori estivi per lo più fra 27 e 32 gradi, ma con picchi fino a 35 gradi sulle Isole. Ventilato per venti settentrionali fra basso Adriatico e Ionio.

Le previsioni meteo per martedì 6 settembre

Condizioni di bel tempo quasi ovunque nella prima parte della giornata, a parte la presenza di un po’ di nubi al Nord-Ovest. Nel pomeriggio nuvole in ulteriore aumento al Nord-Ovest e in Triveneto, ma non compatte e alternate a delle schiarite; qualche rovescio o breve temporale sulle Alpi, ma in probabile estensione verso sera alle vicine pianure. Sereno o poco nuvoloso nel resto dell’Italia.

Temperature invariate o in leggero rialzo, con valori massimi quasi ovunque oltre la media. Venti deboli e mari poco mossi.