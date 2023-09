Meteo: lunedì 4 settembre vento, qualche pioggia e calo termico. Ecco dove

L’alta pressione si sta rinforzando su parte del Mediterraneo occidentale e soprattutto sul settore centrale del continente, fino a interessare le Isole Britanniche, l’area del Mare del Nord e del Baltico meridionale, dove si conferma l’avvio di una tardiva ondata di caldo europea (temperature superiori alla norma climatica anche di 8-12 gradi).

L’Italia resta ai margini di questo rinforzo anticiclonico: il tempo resterà per lo più stabile anche nel corso della nuova settimana, ma con un temporaneo calo termico in questa parte iniziale - tra oggi (lunedì 4 settembre) e mercoledì 6 - a causa di una depressione posizionata sui Balcani e dei conseguenti afflussi di aria più fresca provenienti da Est, con venti forti nord-orientali. Queste correnti saranno più efficaci sulle regioni adriatiche, al Sud e in Sicilia. In questa fase osserveremo una maggior nuvolosità seppur molto irregolare e variabile, con tempo a tratti instabile sulle estreme regioni meridionali. Dopo questa parentesi, comunque, il caldo tornerà a intensificarsi nella seconda parte della settimana con punte di nuovo in risalita verso i 33-35 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 4 settembre

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord-Ovest, settori tirrenici e Sardegna; temporanei annuvolamenti a tratti più compatti altrove. Non si escludono locali rovesci all’estremo Sud, più probabili sulla Calabria meridionale.

Temperature stazionarie o in lieve calo, in particolare sui settori adriatici e al Sud con valori massimi inferiori ai 27 gradi; temperature in ulteriore rialzo invece in Sardegna, dove si potranno raggiungere i 35-36 gradi nel settore occidentale. Giornata ventosa per venti nord-orientali in rinforzo soprattutto al Centro-Sud. Mari Adriatico e Ionio molto mossi, localmente agitati.

Le previsioni meteo per martedì 5 settembre

Tempo in prevalenza soleggiato, ma con addensamenti nuvolosi a tratti compatti sul Nord-Ovest, sui settori interni di Abruzzo e Molise e al Sud, in particolare sul Salento e tra bassa Campania, Calabria e Sicilia. Saranno possibili rovesci o temporali tra Calabria e Sicilia, occasionalmente sull’Appennino abruzzese.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo, più sensibile in Sardegna. Valori comunque vicini alla norma climatica. Venti nord-orientali insistenti soprattutto al Centro-Sud. Mari molto mossi o agitati.