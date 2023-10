Meteo: lunedì 30 forti temporali! Halloween ventoso e caldo in alcune zone: i dettagli

Sull’Italia persisterà un flusso di correnti miti sud-occidentali, cariche di umidità, con conseguenti condizioni di tempo variabile e anche ventoso per venti per lo più meridionali. Domenica 29 ottobre il cielo sarà nuvoloso al Nord e sulle regioni centrali tirreniche: nel corso della giornata saranno possibili isolate piogge su Alpi centro orientali, Lombardia, Venezie, Liguria, Toscana e Umbria, con anche dei rovesci o temporali nell’area del Ligure orientale e intorno al Golfo di Trieste. Le temperature resteranno sopra la media sul versante adriatico, al Sud e sulle Isole con punte anche oltre i 25 gradi.

Lunedì 30 ottobre si farà strada una perturbazione che porterà piogge sempre più intense e diffuse al Nord e in Toscana, escluso il settore dell’alto Adriatico; saranno possibili forti rovesci o temporali fra pomeriggio e sera su Liguria, Toscana e nella fascia fra alta pianura padano-veneta, Alpi centrali e Friuli. Nel resto del Paese il tempo sarà più stabile con le schiarite più ampie e persistenti al Sud e in Sicilia. Temperature in aumento, eccetto le massime al Nord; valori sopra la media al Centro-Sud e sull’alto Adriatico; possibili picchi intorno ai 30 gradi sulle Isole a causa dei forti venti di Scirocco.

Halloween all'insegna di un parziale miglioramento al Nord e del caldo anomalo su parte del Sud: la tendenza meteo

Martedì 31 ottobre la perturbazione porterà ancora delle piogge al Nord e sulle regioni tirreniche, ma tenderà ad allontanarsi favorendo un miglioramento del tempo dapprima al Nord-Ovest, poi anche al Centro e al Nord-Est. I venti, sempre intensi, si disporranno da ovest-sudovest e le temperature resteranno relativamente miti lungo il versante adriatico, al Sud e in Sicilia; sui versanti ionici non si escludono ancora picchi intorno ai 30 gradi.

Il mese di novembre inizierà all’insegna del tempo stabile, anche se non mancheranno un po’ di nuvole di passaggio; l’aria più fresca riuscirà a raggiungere il Centro-Sud dove si avrà un ridimensionamento delle temperature. Nei giorni successivi è probabile che il tempo torni ad essere nuovamente variabile e ventoso.