Meteo, oggi lunedì 3 maggio, piogge tra Calabria e Sicilia

Per la giornata di oggi, lunedì 3 maggio, è attesa una nuova perturbazione (la numero 2 di maggio) che, questa volta, arriverà dal Nord Africa e attraverserà rapidamente le estreme regioni meridionali, limitandosi a portare qualche pioggia su Calabria e Sicilia, mentre nel resto d’Italia il tempo sarà nel complesso bello, fatta eccezione per un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi del Nord.

Per domani non sono in arrivo grossi cambiamenti e il tempo sarà bello in gran parte d’Italia, mentre per mercoledì 5 è atteso l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 3 del mese) con conseguente peggioramento del tempo su molte regioni del Paese.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 3 maggio

Al mattino cielo nuvoloso in Calabria e nelle Isole, con piogge sparse in Sicilia; un po’ di nubi alternate a sprazzi di sole anche al Nord-Est, prevalenza di cielo sereno altrove. Nel pomeriggio nuvole su gran parte del Sud e nelle Isole, con piogge sparse su Calabria e Sicilia; un po’ di nuvolosità anche sui rilievi del Centro-Nord, con isolati acquazzoni su Alpi e Appennino settentrionale, bel tempo invece sul resto d’Italia.

Temperature massime in lieve calo al Nord, regioni adriatiche e Sicilia, comunque con valori vicini alla norma in quasi tutta Italia. Venti in prevalenza deboli e mari per lo più poco mossi.

Previsioni meteo per martedì 4 maggio

Giornata tra sole e nuvole al Nord, basso versante tirrenico e nelle Isole, con pochi brevi acquazzoni pomeridiani su Alpi e in Sardegna. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime quasi ovunque in leggero aumento.