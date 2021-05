Meteo, lunedì 3 maggio nuova perturbazione dal Nord Africa

Dopo il miglioramento di domenica, per lunedì 3 maggio è attesa una nuova perturbazione (la numero 2 di maggio) che, questa volta, arriverà dal Nord Africa e attraverserà rapidamente le estreme regioni meridionali, limitandosi a portare qualche pioggia su Calabria e Sicilia, mentre nel resto d’Italia il tempo sarà nel complesso bello, fatta eccezione per un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi del Nord.

Il giorno successivo, martedì, non sono attesi grossi cambiamenti e il tempo sarà bello in gran parte d’Italia, mentre per mercoledì è previsto l’arrivo di altre due perturbazioni (la numero 3 e la numero 4 del mese) con conseguente peggioramento del tempo su molte regioni del Paese.

Previsioni meteo per lunedì 3 maggio

Al mattino cielo nuvoloso in Calabria e nelle Isole, con piogge sparse in Sicilia; un po’ di nubi alternate a sprazzi di sole anche al Nord-Est, prevalenza di cielo sereno altrove. Nel pomeriggio nuvole su gran parte del Sud e nelle Isole, con piogge sparse su Calabria e Sicilia; un po’ di nuvolosità anche sui rilievi del Centro-Nord, con isolati acquazzoni su Alpi e Appennino settentrionale, bel tempo invece sul resto d’Italia.

Temperature massime in lieve calo al Nord, regioni adriatiche e Sicilia, comunque con valori vicini alla norma in quasi tutta Italia. Venti in prevalenza deboli e mari per lo più poco mossi.

Previsioni meteo per martedì 4 maggio

Giornata tra sole e nuvole al Nord, basso versante tirrenico e nelle Isole, con pochi brevi acquazzoni pomeridiani su Alpi e in Sardegna. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime quasi ovunque in leggero aumento.