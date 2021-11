Lunedì 29 novembre le correnti artiche che hanno raggiunto l’Italia porteranno maltempo più che altro al Centro-Sud, con piogge che localmente saranno anche di forte intensità e quota neve in abbassamento fino a quote collinari al Centro e in Sardegna. Situazione meteo migliore al Nord, dove quasi dappertutto tornerà a splendere il sole, ma con freddo pungente in queste prime ore del giorno, in cui si registrano delle gelate anche a quote di pianura. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo fino ad arancione su settori di Calabria e Campania.

Martedì 30 il tempo migliorerà anche al Centro-Sud, ma sempre con temperature al di sotto delle medie stagionali. Mercoledì 1 dicembre i freddi venti settentrionali lasceranno il posto a più miti correnti occidentali che faranno risalire le temperature, riportando però qualche pioggia sulle regioni tirreniche e le Isole. Successivamente, fra giovedì 2 e venerdì 3, si prospetta l’arrivo di un’altra perturbazione che causerà una nuova fase di maltempo a tratti intenso.

Le previsioni meteo per lunedì 29

Prevalenza di tempo bello al Nord, dove entro metà giornata tornerà quasi dappertutto il sole. Nuvole altrove. Nel corso del giorno piogge diffuse su Lazio, Campania, Calabria, Sicilia Meridionale, ovest della Sardegna e, a carattere più isolato, anche su Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e nord della Sicilia. Neve oltre 600-900 su Appennino Centrale e rilievi della Sardegna, oltre 1000-1200 su Appennino Meridionale e montagne della Sicilia.

Temperature ovunque in calo: clima invernale, con valori inferiori alla norma. Venti intensi all’estremo Sud e sulle Isole, con raffiche fino a 100 Km/h in prossimità della Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 30

Ancora un po’ di nuvole su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, con residue precipitazioni al mattino su Molise, Puglia, bassa Calabria e Sicilia nord-orientale. Qualche addensamento anche a ridosso delle Alpi centro-orientali con locali nevicate dal pomeriggio in Alto Adige. Verso sera tendenza a un aumento delle nubi sul versante tirrenico.

Temperature minime in ulteriore calo con valori sottozero al Nord e localmente anche al Centro; massime senza notevoli variazioni, sempre inferiori alla norma, specie al Centro-Sud. Ventoso per Maestrale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, fino ad agitato lo Ionio e il Canale di Sicilia.