Dopo un weekend di Natale e Santo Stefano segnato da un via vai di perturbazioni, anche la settimana di Capodanno si aprirà domani con condizioni meteo instabili per l’arrivo di un nuovo sistema perturbato. I primi effetti si faranno sentire al Centro-Nord e nella seconda parte della giornata si estenderanno verso il Sud dove, prima di abbandonare definitivamente il Paese, la perturbazione porterà un po’ di pioggia anche martedì. Nonostante le nuvole e le piogge, la settimana inizierà con temperature insolitamente miti soprattutto al Centro-Sud, perché queste perturbazioni saranno accompagnate da tiepide correnti occidentali.

La tendenza per gli ultimi giorni dell’anno sembra confermare l’espansione dell’alta pressione che trascinerà sull’Italia una massa d’aria molto mite: saranno quindi giornate di tempo stabile, senza piogge, ma con molte nebbie e temperature ben oltre la media: in alcune località osserveremo valori anche di 10-15 gradi superiori alla norma, mentre lo zero termico sulle Alpi si porterà addirittura vicino ai 4000 metri nei settori occidentali.

Le previsioni meteo per lunedì 27 dicembre

Domani nuvole ovunque. Nel corso del giorno piogge sparse al Nord-Ovest e su Toscana, Campania, Calabria e Isole maggiori, con nevicate sulle Alpi Occidentali oltre 1000-1200 metri. In serata piogge in estensione anche al Nord-Est e sul resto del Centro.

Temperature massime con poche variazioni. Ventoso al Sud e Isole per venti occidentali; altrove venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per martedì 28 dicembre

Martedì cielo in generale nuvoloso. Piogge per lo più deboli e isolate su Toscana, Puglia, Basilicata, Campania Meridionale, Calabria e Sicilia; qualche pioggia anche sulla valle d’Aosta, con neve oltre 1200-1400 metri.

Temperature massime senza grandi variazioni.