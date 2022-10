Meteo, lunedì 24 torna la pioggia al Nord: allerta arancione anche a Milano

Una nuova perturbazione sta per raggiungere il Nord Italia: la Protezione Civile ha appena diramato un'allerta meteo fino ad arancione su settori della Lombardia, che comprendono la provincia di Milano, i Laghi e le Prealpi Varesine, il Lario e Prealpi Occidentali e le Orobie Bergamasche. L'allerta arancione riguarda il rischio idrogeologico dovuto alle piogge già arrivate negli scorsi giorni, che hanno scaricato al suolo fino a 150 mm in 24 ore, alle piogge in arrivo tra lunedì e martedì e allo zero termico elevato (oltre i 3500 metri di quota sulle Alpi).

Nella giornata di lunedì 24 e nelle prime ore di martedì 25 le regioni settentrionali dovranno infatti fare i conti con il passaggio della coda di un’altra perturbazione atlantica (la numero 6 del mese), responsabile di una breve fase instabile, localmente perturbata: le precipitazioni saranno ancora una volta concentrate principalmente nei settori a nord del Po, con locali nubifragi non esclusi tra Piemonte e Lombardia.

Prosegue invece l’estate nel cuore dell’autunno sull’Italia centro-meridionale, alle prese con tempo stabile e caldo anomalo, a causa dell’insistenza dell’alta pressione nord africana: secondo le attuali proiezioni, si tratta di un’anomalia marcata della circolazione atmosferica a livello euro-mediterraneo che rischia di proseguire a lungo, addirittura fino alla fine di ottobre, con temperature eccezionalmente superiori alla norma, anche di 8-10 gradi.

Il Nord sarà coinvolto più direttamente dal promontorio sub-tropicale a partire da mercoledì, con un aumento delle temperature soprattutto in montagna (zero termico nelle Alpi di nuovo sopra i 3500 m), mentre in val padana crescerà il rischio di nebbia mattutina.

Le previsioni meteo per lunedì 24

Cielo nuvoloso al Nord, con nubi più compatte associate a precipitazioni nei settori a nord del Po e sulla Liguria centro-orientale. Fenomeni localmente insistenti e abbondanti, con rischio di nubifragi, sulla Lombardia settentrionale. Schiarite più probabili e ampie in Emilia Romagna. Cielo velato al Centro e sulla Sardegna, con banchi nuvolosi un po’ più densi su Toscana, Umbria e Lazio, in diradamento col passar delle ore. Ben soleggiato al Sud e in Sicilia. Locali nebbie all’alba in Emilia, nelle valli del Centro, su Campania e Puglia.

Temperature massime in ulteriore lieve aumento nelle regioni peninsulari: punte intorno ai 30 gradi al Sud e sulle Isole. Venti meridionali da deboli a moderati sui mari e sulle regioni centro-meridionali.

Le previsioni meteo per martedì 25

Ultimi rovesci in mattinata sul Friuli Venezia Giulia, tra Liguria di levante e nordovest della Toscana, con tendenza a miglioramento. In giornata nuvolosità variabile, alternata ad un po’ di sole, al Nord, su Toscana, Umbria e Marche. Per il resto tempo soleggiato, con al massimo il passaggio di innocue velature. All’alba locali banchi di nebbia sulla val padana occidentale, nelle valli del Centro e nel Salento.

Temperature massime stazionarie, al più in lieve rialzo al Nordovest. Prosegue il caldo anomalo, fino a 30 °C al Sud e sulle Isole. Si attenua lo Scirocco.