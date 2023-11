Meteo: lunedì 20 ancora alta pressione e clima mite! Poi via al peggioramento

La prossima settimana dovrebbe portare un po' di movimento sull'Italia, in particolare da martedì 21 novembre. Nella giornata di lunedì 20 prevarrà ancora l'influsso di un campo di alta pressione sul Mediterraneo. I venti da Ovest convoglieranno aria piuttosto mite verso la nostra Penisola, e soprattutto verso le Isole maggiori. Il cielo si presenterà nuvoloso sulla maggior parte delle regioni a causa soprattutto di nubi basse in Val Padana e lungo le regioni tirreniche e quindi senza piogge di rilievo.

Da martedì la pressione inizierà a scendere proprio nei pressi del Mediterraneo centrale; stando agli ultimi aggiornamenti, nel corso della giornata dovremmo assistere ad un peggioramento del tempo principalmente sulle regioni centrali. Temperature ancora al di sopra della norma al Sud e sulla Sicilia; valori più contenuti al Centro-Nord.

Nei giorni a seguire possibili altri episodi perturbati al Centro-Sud con afflusso diaria più fredda: la tendenza meteo

Nelle giornate successive assisteremo all'approfondimento di un centro di bassa pressione in prossimità dell'Italia meridionale: in questa situazione avremo condizioni di variabilità per le regioni centro meridionali e sarà possibile un afflusso di aria più fredda sull'area dell'alto Adriatico.