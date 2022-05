Meteo: lunedì 2 e martedì 3 maggio con pioggia e temporali. Ecco dove

Il mese di maggio al via nel segno dell’instabilità atmosferica, complice il passaggio di 2 perturbazioni: una è quella giunta sabato 30 aprile sull’Italia settentrionale (la numero 9 di aprile) e attualmente in scivolamento lungo la Penisola. L’altra, di origine nord africana, (la numero 1 di maggio), in transito tra la Sicilia, lo Ionio e la Grecia. In questo lunedì 2 maggio entrambe le perturbazioni si saranno allontanate verso i Balcani, lasciando alle loro spalle una debole circolazione di bassa pressione ricolma di aria fresca in quota responsabile di un’atmosfera instabile, particolarmente diffusa attorno alle aree montuose. Il tempo resterà molto variabile fino a metà settimana, con occasione per altre precipitazioni, specie nelle ore pomeridiane.

L’evoluzione per la seconda parte di settimana resta ancora alquanto incerta. Tuttavia si conferma, tra giovedì 5 e venerdì 6 maggio, l’arrivo di due nuove perturbazioni (la 2 e la 3 del mese), la cui azione congiunta darà vita ad una circolazione ciclonica attorno all’Italia che andrà a coinvolgere gran parte del Paese.

Le previsioni meteo per lunedì 2 maggio

Al mattino sereno o poco nuvoloso su Nordovest, regioni tirreniche, Sardegna e Sicilia; nubi sparse altrove, con qualche pioggia o temporale tra Abruzzo meridionale, Molise e Puglia. Nel pomeriggio tempo instabile, con sviluppo di rovesci sparsi o temporali su zone montuose del Nord, Lombardia orientale, Veneto occidentale, Emilia, zone interne peninsulari, Puglia meridionale, Basilicata, nordest della Calabria.

Temperature: massime in lieve calo su Abruzzo, Molise e Sud peninsulare; stazionarie o in leggero rialzo altrove; valori per lo più compresi tra 17 e 23°C. Venti di debole intensità, settentrionali al Centro-Sud. Mari: mossi Canale di Sicilia e Ionio meridionale; calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

Le previsioni meteo per martedì 3 maggio

Sull’Emilia Romagna, sull’alto Adriatico, al Centro-Sud e sulla Sicilia, dopo una mattinata di sole, seguirà un aumento dell’instabilità, con la formazione di brevi rovesci di pioggia lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne limitrofe.

Nuvolosità variabile nel resto del Nord e sulla Sardegna, con rovesci o temporali più frequenti e sparsi da metà giornata attorno alle zone montuose e sulle pianure di Nordovest. Fenomeni in generale esaurimento in serata. Temperature: massime stazionarie o in leggero aumento. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.