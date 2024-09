Meteo: lunedì 2 con temporali e rischio nubifragi. Ecco dove

Settembre si è aperto nel segno del gran caldo e dell’afa sull’Italia: l’anticiclone nord africano, tuttavia, subisce i primi segni di cedimento e nel corso della settimana verrà disturbato in più occasioni da un flusso atlantico più basso di latitudine, capace di inserirsi fino al cuore del mar Mediterraneo. In seno a tale flusso si muoveranno alcuni sistemi nuvolosi, associati ad aria più umida e meno calda in quota, che accentueranno l’instabilità atmosferica in molti settori del nostro Paese e attenueranno parzialmente la calura.

Tra oggi (lunedì 2 settembre) e domani (martedì 3) il primo di questi (la perturbazione n.1 del mese) attraverserà un po’ tutte le regioni, con un aumento del rischio di temporali prima al Centro-Nord e sulla Sardegna, martedì anche al Sud e sulla Sicilia. A metà settimana potrebbe arrivare un seconda perturbazione, molto più attiva: vi è grande incertezza circa questo passaggio, sia in termini di tempistica che di traiettoria.

Al momento la perturbazione sembra intenzionata ad investire praticamente tutta l’Italia tra giovedì 5 e venerdì 6, con fenomeni localmente anche molto abbondanti. In generale, l’energia in gioco è elevatissima, dunque il rischio di fenomeni violenti è concreto. A seguire un miglioramento, ma ovviamente da confermare, in base anche all’evoluzione precedentemente descritta. In un simile scenario, le temperature tenderanno a ridimensionarsi progressivamente, mantenendosi inizialmente ancora superiori alla norma.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 2 settembre)

In mattinata nuvole in aumento al Nord-Ovest, al Centro e sulla Sardegna, con rovesci e locali temporali nel nord dell’isola, su Piemonte e Liguria, in estensione a coste toscane e Lombardia occidentale. Da metà giornata aumento dell’instabilità e del rischio di temporali su tutto l’arco alpino, in Emilia Romagna, lungo la dorsale appenninica fino al settore campano e nelle aree interne della Sardegna. Fenomeni localmente di forte intensità (possibili nubifragi e grandine). Nel corso della serata cessano quasi ovunque le precipitazioni.

Temperature massime in lieve diminuzione al Centro-Nord, ma il clima resta ovunque caldo e afoso. Venti in prevalenza deboli, con possibili raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 3 settembre

Al Centro-Nord e sulla Sardegna tempo in prevalenza soleggiato, con il rischio di locali temporali pomeridiani limitato alle zone montuose. Maggiore variabilità al Sud e sulla Sicilia, con tempo instabile già in mattinata su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia. Nel pomeriggio rovesci o temporali potranno coinvolgere anche la dorsale meridionale e le zone interne della Sicilia orientale. Dalla sera tendenza ad un generale esaurimento dei fenomeni.

Temperature massime per lo più in generale lieve flessione, ma ancora fin verso i 32-33 gradi. Venti deboli, salvo raffiche nelle aree temporalesche; moderato Scirocco nel canale di Sicilia. Mari calmi o poco mossi.