Meteo: lunedì 19 settembre tempo stabile, poi possibili alcune precipitazioni

La prossima settimana si conferma abbastanza tranquilla dal punto di vista meteorologico: ad oggi, infatti, non si profilano episodi di maltempo sul nostro Paese e a prevalere sarà soprattutto la stabilità atmosferica, anche se non saremo direttamente interessati dall'alta pressione. L'Italia infatti resterà abbastanza ai margini di un promontorio il cui baricentro si manterrà più ad ovest, tra la Francia e le Isole britanniche.

Ne conseguirà una maggiore variabilità: in particolare tra la fine di martedì 20 e la giornata di mercoledì 21 settembre quando la coda di un fronte freddo (perturbazione n.6 del mese), in scivolamento dall'Europa nord orientale verso i Balcani, lambirà il medio basso Adriatico e il Sud. L'evoluzione resta ancora incerta, ma non è da escludersi un temporaneo peggioramento e alcune precipitazioni tra le Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia, in successivo trasferimento tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Marginalmente coinvolte potrebbero essere il Lazio e la Sardegna orientale. Una certa variabilità è attesa anche tra le due Isole maggiori, specialmente sulla Sicilia dove, tra giovedì 22 e venerdì 23 settembre, una perturbazione in spostamento dal Mediterraneo sud occidentale verso il Golfo Libico (n.7) potrebbe da luogo ad alcuni episodi di instabilità e dunque a qualche temporale.

A metà settimana il clima si fa decisamente più fresco e autunnale sulle regioni orientali: la tendenza meteo

Dal punto di vista termico il clima in generale sarà più che gradevole: ancora estivo martedì 20 con temperature oltre i 25 gradi sulle regioni tirreniche e meridionali e fino ai 30-32 sulle Isole. A metà settimana si conferma un raffreddamento a partire dalle regioni orientali per l'afflusso di correnti più fresche di Bora e Grecale e un clima di stampo più autunnale: in particolare in Val Padana e sulle regioni adriatiche si farà fatica a superare i 20 gradi.