Meteo, lunedì 15 piovoso al Centro-Sud. Perturbazione più intensa a metà settimana

Cambio di circolazione meteo per la nuova settimana che sarà caratterizzata da un flusso umido e temperato atlantico in cui si muoveranno più impulsi perturbati: il primo (n.4 di gennaio), affacciatosi già alla fine di domenica 14, si allontanerà alla fine di lunedì 15 verso la Grecia. Il secondo (n.5), altrettanto veloce, tra lunedì sera e martedì transiterà sulle Isole maggiori e il basso Tirreno.

Nel frattempo, un fronte freddo di origine artica si muoverà verso i Balcani lambendo il nostro Paese con l’infiltrazione di aria temporaneamente più fredda sulle regioni settentrionali nel corso della giornata di martedì.

In seguito una perturbazione più attiva (la n.6 del mese), collegata ad una depressione stazionaria da qualche giorno in Atlantico al largo del Portogallo, muovendosi verso est, dovrebbe investire gran parte dell’Italia tra mercoledì 17 e giovedì 18, con un maggiore coinvolgimento del Nord, dove potrebbero tornare alcune precipitazioni e un po’ di neve su Alpi e Prealpi anche a quote collinari.

Le temperature in questo inizio di settimana, grazie a miti venti meridionali, tenderanno a rialzare verso valori miti al Centrosud. Al Nord, invece, il clima rimane invernale.

Le previsioni meteo per lunedì 15

Al Nord nubi basse sulla valle padana, sull’alto Adriatico e in Liguria, in graduale diradamento nel corso della giornata; locali addensamenti nelle Alpi di confine, specie tra Valle d’Aosta e alto Piemonte dove sarà possibile anche qualche debole nevicata. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con alcune precipitazioni più probabili al Sud peninsulare e in forma più sporadica al mattino anche su Lazio, Umbria, Marche e nordest della Sicilia. In serata tendenza a schiarite sul medio e basso Adriatico, peggiora con alcune piogge sulla Sardegna, nella notte anche sulla Sicilia.

Temperature minime in rialzo ovunque, ma ancora con locali e deboli gelate all’alba al Nord. Massime in aumento, specie al Centro-Sud. Venti moderati o tesi occidentali sui mari di ponente, mari e regioni meridionali, che diverranno mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 16

Al Nord prevarranno le schiarite salvo alcuni annuvolamenti sull’Emilia Romagna e qualche nebbia mattutina in dissolvimento sulla Val Padana centrale; nubi in aumento dalla sera. Nuvolosità irregolare e variabile al Centrosud con qualche pioggia in progressiva attenuazione tra la Calabria e la Sicilia. Al mattino possibilità di qualche piovasco anche sul medio Adriatico. Afflusso di venti più freddi con massime per lo più in calo al Nord e sul medio Adriatico.

Sul Tirreno, nelle Isole e all’estremo Sud insistono i miti venti occidentali che soffieranno anche moderati, fino a localmente forti in prossimità della Sicilia con mari da mossi a molto mossi.