Meteo, lunedì 13 settembre alta pressione e caldo oltre la norma

Al via l’ultima settimana dell’estate astronomica nel segno del caldo oltre la norma: sull’Italia torna ad espandersi l’alta pressione nord africana, associata ad una massa d’aria di matrice sub-tropicale. Direttamente investite saranno le regioni meridionali e le Isole maggiori dove, a metà settimana, è atteso l’apice di questa nuova breve fiammata, con i termometri fino alla soglia dei 35 gradi, anche oltre su Sardegna e Sicilia.

Ai margini della cupola africana resteranno le regioni del Nord e in parte quelle del Centro: anche qui farà insolitamente caldo, con temperature spesso superiori a 30 gradi, ma con un crescente disagio dovuto all’aumento dell’afa. In particolare tra mercoledì e giovedì quando il passaggio di una perturbazione proveniente dalla Penisola iberica (la n.3 del mese) causerà un aumento dell’instabilità atmosferica, con occasione per rovesci e temporali.

Un’altra e più intensa perturbazione atlantica (la n.4) potrebbe investire le regioni centro-settentrionali verso la fine della settimana. Si tratta di una tendenza ancora molto incerta, ma ci sono speranze per un’interruzione della siccità che sta colpendo diverse aree del Centro-Nord.

Previsioni meteo per lunedì 13 settembre

Su tutte le regioni tempo stabile e soleggiato. Da segnalare il passaggio di sottili velature dapprima al Nord, in serata anche sulla Sardegna, oltre allo sviluppo di cumuli nelle ore più calde attorno ai rilievi, con la possibilità brevi e isolati rovesci pomeridiani nel settore alpino orientale.

Temperature massime in lieve aumento: clima estivo, con valori superiori alla norma al Centro-Nord, ovunque per lo più compresi tra 27 e 32 gradi.

Venti localmente ancora moderati da nord tra il basso Adriatico, il Canale d’Otranto e il mar Ionio, che restano a tratti mossi.

Previsioni meteo per martedì 14 settembre

Nuvole in graduale aumento sulle regioni di Nord-Ovest, più consistenti dal pomeriggio su Valle d’Aosta e Alpi occidentali, dove è prevista anche qualche locale pioggia o breve rovescio. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato nel resto del Paese, nonostante la tendenza al passaggio di velature, più dense ed estese dal tardo pomeriggio su Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, verso sera anche sulla Sardegna.

Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud e sulle Isole, con punte oltre i 30 gradi. Venti deboli, salvo gli ultimi rinforzi di Maestrale tra Canale d’Otranto e alto Ionio; tendenza al rinforzo dello Scirocco sul mare e Canale di Sardegna.