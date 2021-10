Meteo, lunedì 11 ottobre temporaneo miglioramento

Lunedì 11 ottobre si prevede un miglioramento della situazione in seguito all’allontanamento del vortice di bassa pressione verso i Balcani. Rimarrà la possibilità di qualche residua pioggia più probabile sulla Puglia e degli annuvolamenti sul medio e basso Adriatico, al Sud e sulle Isole. Qualche addensamento sarà presente anche intorno all’area del Mar Ligure.

Dal punto di vista termico non si prevedono grossi cambiamenti salvo qualche locale rialzo al Nord, e qualche diminuzione al Sud e in Sicilia; in generale i valori rimarranno sotto le medie. Continueranno a soffiare intensi venti di Maestrale, in particolare sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia.

Martedì è previsto l’arrivo di un nuovo impulso di aria ancora più fredda dal Nord Atlantico (perturbazione n.3 di ottobre) che riporterà condizioni di instabilità ancora una volta soprattutto al Centro-Sud e marginalmente al Nord-Est dove saranno possibili piogge e temporali. A metà settimana si avvertirà un generale e ulteriore calo termico e potrebbe comparire la neve sulle cime dell’Appennino centrale. Questa perturbazione sarà accompagnata da un vortice di bassa pressione che immetterà un’intensa ventilazione in gran parte d’Italia.