FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, luglio inizia con una svolta meteorologica

Meteo, luglio inizia con una svolta meteorologica

Una perturbazione raggiungerà il Nord per poi proseguire, tra giovedì e venerdì verso il Centro-Sud. Intensa fase temporalesca ma anche significativo ricambio d'aria
Previsione1 Luglio 2026 - ore 09:32 - Redatto da Redazione Meteo.it
Previsione1 Luglio 2026 - ore 09:32 - Redatto da Redazione Meteo.it

Si conferma la svolta in corrispondenza del cambio del mese con la graduale interruzione di questa eccezionale ondata di caldo che ha colpito l’Italia e gran parte del continente europeo. Nella giornata di mercoledì primo luglio una perturbazione (perturbazione nr. 1 del mese) in discesa dal Nord Atlantico raggiungerà il Nord per poi proseguire, tra giovedì 2 e venerdì 3 verso il Centro-Sud, determinando al suo passaggio una pericolosa fase temporalesca.

Infatti l’afflusso di aria più temperata e il contrasto termico elevatissimo con quella molto calda e ricca di umidità presente nei bassi strati, determinerà un alto rischio di fenomeni intensi con grandinate e forti raffiche di vento. Assisteremo anche ad una generale intensificazione della ventilazione settentrionale che favorirà un significativo ricambio d’aria con calo dei tassi di umidità e dell’afa. Le temperature scenderanno su valori più vicini alla norma.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 luglio 

Al mattino primi rovesci e temporali nelle Alpi più settentrionali e aumento dell’instabilità in Calabria e zone interne della Sicilia; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio rapido peggioramento sulle regioni settentrionali: nubi e temporali diffusi, anche di forte intensità con possibili locali nubifragi, violente grandinate e raffiche molto forti. Temporali sparsi anche nelle zone interne delle regioni del Centro-Sud, soprattutto in Appennino; parziale coinvolgimento delle aree del Golfo di Taranto e sulle coste della Calabria. In serata rovesci e temporali forti insisteranno in Triveneto, Emilia, alta Toscana; tendenza ad ampi rasserenamenti al Nord-Ovest. Di notte i temporali si spingeranno verso il Centro.

Temperature massime in calo al Nord e in parte del Sud, con diminuzioni più marcate nelle aree temporalesche. Dopo il passaggio del fronte temporalesco si attiveranno dei venti settentrionali moderati e più asciutti. In giornata Maestrale anche moderato in Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per giovedì 2 luglio 

Al mattino sereno al Nord-Ovest e in Alto Adige; rovesci e temporali in Emilia Romagna, regioni centrali e Campania, più intensi tra Romagna e Marche; qualche rovescio nel nord della Sardegna. Nel pomeriggio il fronte temporalesco investirà tutte le regioni del Centro-Sud e la Sardegna, con fenomeni anche intensi, possibile grandine, nubifragi e forti raffiche; ampi rasserenamenti al Nord.

Temperature minime in generale calo tranne al Sud; massime in diminuzione, tranne al Nord-Ovest e in Sicilia. Ventoso per venti settentrionali, forte Maestrale in Sardegna.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, intenso fronte temporalesco in transito. Fine della calura
    Previsione1 Luglio 2026

    Meteo, intenso fronte temporalesco in transito. Fine della calura

    Rischio di fenomeni forti con violente grandinate e raffiche di vento. Un generale rinforzo della ventilazione favorirà un significativo ricambio d’aria con calo dell’afa
  • Meteo 1° luglio: l'ondata di caldo volge al termine! Rischio di forte maltempo
    Previsione1 Luglio 2026

    Meteo 1° luglio: l'ondata di caldo volge al termine! Rischio di forte maltempo

    Primo giorno di luglio segnato da un parziale indebolimento dell'anticiclone, con ondata di calore ai titoli di coda. Rrischio nubifragi.
  • Meteo: dal 1° luglio caldo estremo in attenuazione e rischio nubifragi e grandine
    Previsione30 Giugno 2026

    Meteo: dal 1° luglio caldo estremo in attenuazione e rischio nubifragi e grandine

    Le previsioni meteo per domani, primo giorno di luglio, indicano una graduale attenuazione dell'eccezionale ondata di calore con maltempo.
  • Meteo: giugno si chiude all'insegna di caldo estremo e afa! A luglio si cambia
    Previsione30 Giugno 2026

    Meteo: giugno si chiude all'insegna di caldo estremo e afa! A luglio si cambia

    Le previsioni meteo per oggi, ultimo giorno di giugno, indicano ancora caldo estremo e afoso con temperture molto elevate e temporali pomeridiani
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nel weekend del 4-5 luglio caldo più sopportabile
Tendenza1 Luglio 2026
Meteo, nel weekend del 4-5 luglio caldo più sopportabile
Fino a domenica le temperature resteranno più sopportabili quasi ovunque. Probabile un nuovo rialzo delle temperature durante i primi giorni della prossima settimana
Meteo: venerdì 3 luglio fine della calura al Sud e temporali. La tendenza
Tendenza30 Giugno 2026
Meteo: venerdì 3 luglio fine della calura al Sud e temporali. La tendenza
La tendenza meteo per la parte finale della settimana vede la fine del caldo estremo al Sud e in Sicilia dove venerdì 3 giungeranno i temporali.
Meteo: inizio luglio con temporali, calo termico e fine del caldo estremo!
Tendenza29 Giugno 2026
Meteo: inizio luglio con temporali, calo termico e fine del caldo estremo!
La tendenza meteo per i primi di luglio evidenzia la fine del caldo estremo con afflusso di correnti temperate ma anche una fase di temporali.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Luglio ore 13:58

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154