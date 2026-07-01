Meteo, luglio inizia con una svolta meteorologica

Si conferma la svolta in corrispondenza del cambio del mese con la graduale interruzione di questa eccezionale ondata di caldo che ha colpito l’Italia e gran parte del continente europeo. Nella giornata di mercoledì primo luglio una perturbazione (perturbazione nr. 1 del mese) in discesa dal Nord Atlantico raggiungerà il Nord per poi proseguire, tra giovedì 2 e venerdì 3 verso il Centro-Sud, determinando al suo passaggio una pericolosa fase temporalesca.

Infatti l’afflusso di aria più temperata e il contrasto termico elevatissimo con quella molto calda e ricca di umidità presente nei bassi strati, determinerà un alto rischio di fenomeni intensi con grandinate e forti raffiche di vento. Assisteremo anche ad una generale intensificazione della ventilazione settentrionale che favorirà un significativo ricambio d’aria con calo dei tassi di umidità e dell’afa. Le temperature scenderanno su valori più vicini alla norma.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 luglio

Al mattino primi rovesci e temporali nelle Alpi più settentrionali e aumento dell’instabilità in Calabria e zone interne della Sicilia; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio rapido peggioramento sulle regioni settentrionali: nubi e temporali diffusi, anche di forte intensità con possibili locali nubifragi, violente grandinate e raffiche molto forti. Temporali sparsi anche nelle zone interne delle regioni del Centro-Sud, soprattutto in Appennino; parziale coinvolgimento delle aree del Golfo di Taranto e sulle coste della Calabria. In serata rovesci e temporali forti insisteranno in Triveneto, Emilia, alta Toscana; tendenza ad ampi rasserenamenti al Nord-Ovest. Di notte i temporali si spingeranno verso il Centro.

Temperature massime in calo al Nord e in parte del Sud, con diminuzioni più marcate nelle aree temporalesche. Dopo il passaggio del fronte temporalesco si attiveranno dei venti settentrionali moderati e più asciutti. In giornata Maestrale anche moderato in Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per giovedì 2 luglio

Al mattino sereno al Nord-Ovest e in Alto Adige; rovesci e temporali in Emilia Romagna, regioni centrali e Campania, più intensi tra Romagna e Marche; qualche rovescio nel nord della Sardegna. Nel pomeriggio il fronte temporalesco investirà tutte le regioni del Centro-Sud e la Sardegna, con fenomeni anche intensi, possibile grandine, nubifragi e forti raffiche; ampi rasserenamenti al Nord.

Temperature minime in generale calo tranne al Sud; massime in diminuzione, tranne al Nord-Ovest e in Sicilia. Ventoso per venti settentrionali, forte Maestrale in Sardegna.