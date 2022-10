Meteo, l'Ottobrata prosegue. Qualche cambiamento nel weekend

L’ottobrata è destinata a proseguire anche nella parte finale della settimana: sull’Italia e sul bacino del Mediterraneo infatti resterà protagonista l’alta pressione di matrice sub-tropicale, che assicurerà tempo stabile, prevalentemente soleggiato e un clima estivo fuori stagione.

Per la giornata di venerdì 7 ottobre vale la pena segnalare il passaggio di nuvolosità alta e sottile sulle regioni centro-meridionali, un po’ più densa tra il medio Adriatico e il Sud peninsulare. Per il resto, cielo in prevalenza sereno, salvo alcuni banchi nuvolosi a bassa quota sulla pianura piemontese e lungo la fascia prealpina.

Nel corso del weekend, tuttavia, si potrebbe andare incontro ad un leggero indebolimento del campo anticiclonico: una modesta perturbazione atlantica dovrebbe attraversare le regioni settentrionali, dove si osserverà il passaggio di una maggiore nuvolosità, non associata a precipitazioni di rilievo, salvo brevi e occasionali nel settore alpino. Nel frattempo, dalla Spagna si avvicinerà un’altra debole perturbazione (la n.1 di ottobre), responsabile di un aumento dell’instabilità sulla Sardegna, in particolare nella giornata di domenica. Questa maggiore variabilità attesa sull’Isola tra sabato e domenica potrebbe poi essere il preludio ad un peggioramento più consistente atteso lunedì 10 ottobre su entrambe le due isole maggiori e, a seguire, su buona parte del Centro-Sud. Una tendenza ancora molto incerta, eventualmente da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Dal punto di vista termico, continuerà la fase di caldo anomalo, con temperature ovunque sensibilmente superiori alla norma. Al Nord come al Sud si potranno diffusamente raggiungere i 25 gradi, ma in diversi casi si potrà anche andare oltre. Non escludiamo, infatti, picchi localmente vicini ai 30 gradi al Centro-Sud.