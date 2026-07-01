Meteo 1° luglio: l'ondata di caldo volge al termine! Rischio di forte maltempo
Si conferma la svolta in corrispondenza del cambio del mese con la graduale interruzione di questa eccezionale ondata di caldo che ha colpito l’Italia e gran parte del continente europeo. Nella giornata di oggi, mercoledì 1 luglio, una perturbazione (la n.1 del mese) in discesa dal Nord Atlantico raggiungerà il Nord Italia per poi proseguire, tra giovedì 2 e venerdì 3 verso il Centro-Sud, determinando al suo passaggio una pericolosa fase temporalesca.
Infatti, l’afflusso di aria più temperata e il contrasto termico elevatissimo con quella molto calda e ricca di umidità presente nei bassi strati, determinerà un alto rischio di fenomeni intensi con grandinate e forti raffiche di vento. Assisteremo anche ad una generale intensificazione della ventilazione settentrionale che favorirà un significativo ricambio d’aria con calo dei tassi di umidità e dell’afa. Le temperature scenderanno su valori più vicini alla norma.
Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 1 luglio
Al mattino primi rovesci e temporali nelle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove, a parte qualche pioggia nell’alta Calabria tirrenica. Nel pomeriggio rapido peggioramento sulle regioni settentrionali: nubi e temporali diffusi, anche di forte intensità con possibili locali nubifragi, grandinate e raffiche molto forti.
Temporali sparsi anche nelle zone interne del Centro e del Sud, soprattutto in Appennino e aree limitrofe; temporali isolati nei monti di Sicilia e Sardegna. In serata rovesci e temporali forti insistono in Triveneto, Emilia, alta Toscana e tra Marche e Abruzzo; tendenza ad ampi rasserenamenti al Nord-Ovest. Di notte i temporali si spingono anche in Romagna, Umbria e Toscana.
Temperature massime in calo al Nord e in parte del Sud, con diminuzioni più marcate nelle aree temporalesche. Dopo il passaggio del fronte temporalesco si attiveranno dei venti settentrionali moderati e più asciutti. In giornata Maestrale anche moderato in Sardegna e nel canale di Sicilia.
Le previsioni meteo per giovedì 2 luglio
Al mattino sereno al Nord-Ovest e in Alto Adige; rovesci e temporali in Emilia Romagna, regioni centrali e Campania, più intensi tra Romagna e Marche; qualche rovescio nel nord della Sardegna. Nel pomeriggio il fronte temporalesco investirà tutte le regioni del Centro-Sud e la Sardegna, con fenomeni anche intensi e possibile grandine, nubifragi e forti raffiche; ampi rasserenamenti al Nord.
Temperature minime in generale calo tranne al Sud; massime in diminuzione, tranne al Nord-Ovest e in Sicilia. Ventoso per venti settentrionali, forte Maestrale in Sardegna.