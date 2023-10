Meteo, lieve calo termico a metà settimana ma con valori ancora oltre medie

Giovedì 5 ottobre l’alta pressione tornerà a rinforzare anche sulle regioni settentrionali. La coda della perturbazione transitata mercoledì al Nord-Est infatti si sarà già allontanata lasciando in eredità solo un po’ di umidità nei bassi strati in Val Padana con annuvolamenti a ridosso delle Prealpi e, all’inizio della giornata anche sul Piemonte dove non si esclude qualche breve pioggia sporadica. Già nel pomeriggio le schiarite si faranno diffuse anche al Nord. Al Centro-Sud da segnalare qualche cumulo pomeridiano innocuo lungo l’Appennino; per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Lievi cali nelle temperature saranno possibili al Centro ed anche sulla Sardegna per effetto di una leggera ventilazione di Maestrale.

Nel resto della settimana e probabilmente per l’intera prima decade di ottobre dominerà l’anticiclone con condizioni di stabilità diffuse, tempo asciutto e temperature oltre la norma. Tra venerdì e sabato all’interno di un flusso settentrionale in quota potrà scorrere un po’ di nuvolosità variabile e innocua, per lo più a quote alte ma senza il rischio di precipitazioni e con un buon soleggiamento in molte zone.

Da domenica le schiarite diverranno ancora più decise e diffuse accompagnate anche temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Nord. In particolare la massa d’aria al Nord si riscalderà con un’anomalia fino ai 7-8 gradi oltre la norma. Una inversione di tendenza nelle temperature sembra possibile dopo il 10-11 del mese. Si tratta comunque di una tendenza da verificare nei prossimi aggiornamenti.