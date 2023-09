Meteo, l'estate non è finita. Settembre al via con sole e caldo: nel weekend punte di 30°C

Dopo una fase di tempo perturbato e temperature sotto la media, in questo inizio di settembre l’alta pressione torna protagonista nel Mediterraneo e in Italia: riportando sole e temperature estive.

Le giornate saranno prevalentemente soleggiate e stabili e anche le temperature torneranno gradualmente ad aumentare, portandosi entro il weekend del 2 e 3 settembre su valori nuovamente superiori alle medie stagionali.

Il caldo sarà tipicamente estivo con temperature in generale intorno ai 30 gradi con punte di 32-33; possibili picchi di 35 in Sardegna.

L’alta pressione proteggerà l’Italia dall’arrivo delle perturbazioni anche nella prima parte della prossima settimana, ma le temperature subiranno un temporaneo calo per l’afflusso di aria più fresca dai Balcani, sospinta da venti nord-orientali, più intensi sulle regioni adriatiche, al Sud e in Sicilia. Il caldo, però, potrebbe tornare ad aumentare già a metà settimana.

Le previsioni meteo per venerdì 1 settembre

Tempo in ulteriore miglioramento e in prevalenza soleggiato al Centro-Sud e Isole maggiori. Nuvolosità sparsa al Nord, più estesa e compatta al mattino all’estremo Nord-Est e in Liguria dove non si possono escludere deboli piogge o pioviggini. In serata possibili isolate piogge sul Piemonte occidentale.

Temperature in generale lieve rialzo con valori massimi pomeridiani per lo più tra 26 e 29 gradi ma fino a 30-32 gradi in Sicilia. Venti ovunque deboli, a prevalente regime di brezza. Mari generalmente poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 2 settembre

Tempo in gran parte soleggiato con una prevalenza di cieli poco nuvolosi. Nelle ore centrali del giorno temporaneo aumento delle nubi sulle zone montuose ma con basso rischio di qualche pioggia.

Temperature in ulteriore aumento: massime pomeridiane nuovamente estive e vicine ai 30 gradi da Nord a Sud, con punte 33-34 gradi in Sardegna. Venti moderati o tesi di Scirocco in Sardegna e nel Canale di Sicilia con mari che tenderanno a diventare mossi. Venti deboli e mari poco mossi altrove.