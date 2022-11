Meteo, l'autunno alza la voce: dal 16 novembre nuove piogge in arrivo

Nella seconda parte della settimana si profila il proseguimento del flusso atlantico mite e umido sull’Italia. Mercoledì 16 novembre una veloce perturbazione atlantica si sposterà dal Nord in direzione delle regioni meridionali portando qualche pioggia. Le temperature resteranno al di sopra delle medie stagionali per l'afflusso di aria temperata di origine atlantica.

Tendenza meteo, nuove piogge deboli da mercoledì 16 novembre

Mercoledì abbastanza soleggiato sull’estremo Nordovest, al Sud, lungo le regioni centrali adriatiche e in Sicilia. Prevarranno le nuvole sul resto dell’Italia, con qualche debole pioggia in Sardegna, regioni di Nordest e Lombardia. I fenomeni saranno più diffusi in Emilia Romagna e sulle regioni centrali tirreniche.

Nel pomeriggio cessano le precipitazioni in Lombardia e sulla Toscana. Avremo ancora qualche pioggia nel resto del Centro e sul Nordest.. La sera deboli piogge isolate sulla Puglia e in Basilicata, rovesci sulla Calabria nordoccidentale. Temperature in aumento e al di sopra delle medie stagionali ovunque. Venti in rinforzo sui mari attorno alla Sardegna e sul Tirreno.

Giovedì 17 novembre la perturbazione si allontanerà dall’Italia e sulla maggior parte del Paese si avrà una fase di tempo più stabile. Le temperature resteranno al di sopra della norma.

L’evoluzione per i giorni successivi è caratterizzata da molta incertezza, probabilmente alla fine di giovedì una nuova debole perturbazione raggiungerà il Nordovest e attraverserà il Centro-Nord nelle 24 ore successive.