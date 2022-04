Meteo: l'alta pressione ha le ore contate. Weekend 1° maggio con temporali

Oggi, venerdì 29 aprile, sarà ancora protagonista l’alta pressione che, stabilmente posizionata sull’Italia, garantirà prevalenza di tempo soleggiato e temperature da primavera inoltrata. Per domani, sabato 30, è invece atteso l’arrivo di una perturbazione (la numero 9 di aprile) che riporterà nuvole e un po’ di piogge al Nord, per poi estendere la sua influenza anche alle regioni centrali dove, nella giornata di domenica 1 maggio, aumenterà la nuvolosità e si formeranno un po’ di temporali. Al Sud invece il fine settimana sarà ancora caratterizzato da prevalenza di tempo bello.

Nei primi giorni della prossima settimana l’alta pressione rimarrà lontana dall’Italia, su cui insisterà un po’ di instabilità, accompagnata comunque da un leggero rialzo termico favorito dalla concomitante risalita di aria relativamente calda dalle basse latitudini.

Le previsioni meteo per venerdì 29 aprile

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; qualche nuvola in più, comunque senza piogge, solo al Nord-Ovest, Calabria e Sicilia. Temperature massime nella norma o leggermente al di sopra, quasi dappertutto comprese fra 18 e 22 gradi, con qualche punta di 23-24 gradi. Venti settentrionali da deboli a moderati.

Le previsioni meteo per sabato 30 aprile

Ancora tempo nel complesso bello al Centro-Sud, Emilia e Romagna. Nel resto del Nord nubi in aumento con rovesci e temporali inizialmente sulle Alpi Centrali e Occidentali, in estensione in giornata a Piemonte, Lombardia e Liguria, anche sotto forma di rovescio o temporale a carattere isolato. Verso sera possibile coinvolgimento delle Alpi Orientali e dell’Emilia Occidentale. Quota neve intorno ai 1800-2000 metri lungo l’arco alpino.

Temperature massime in leggero calo sulle Alpi e al Nord-Ovest, quasi stazionarie altrove con punte di 22-24 gradi. Venti in prevalenza deboli.