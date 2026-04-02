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Meteo, maltempo ancora intenso Centro-Sud. Le criticità

Soltanto alla fine della giornata di domani la tempesta Erminio si allontanerà, concedendo un graduale miglioramento e un’attenuazione dei forti venti settentrionali
Previsione2 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione2 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Prosegue la fase di maltempo in gran parte del Centro-Sud e in Sicilia a causa della tempesta Erminio che soltanto alla fine della giornata di domani, venerdì 3 aprile, si allontanerà verso la Grecia, concedendo un graduale miglioramento e un’attenuazione dei forti venti settentrionali che stanno investendo le regioni centro-meridionali, le Isole e i mari circostanti con intensità di burrasca o tempesta.

Le situazioni più critiche si confermano in Abruzzo, Molise e Puglia, dove le ulteriori precipitazioni previste  andranno a sommarsi ai già rilevanti accumuli di pioggia e di neve caduta in Appennino.

Da sabato 4 aprile l’alta pressione si estenderà a tutta l’Italia, a parte una residua locale instabilità tra Calabria e Sicilia, con temperature in rialzo. Le giornate di Pasqua e Pasquetta si confermano (anche con gli ultimi dati aggiornati) all’insegna del bel tempo stabile, con prevalenza di sole, venti deboli e clima decisamente primaverile, con temperature anche poco oltre i 20 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 2 aprile

Al Nord e sull’alta Toscana tempo in prevalenza soleggiato, salvo modesti annuvolamenti passeggeri, con più nuvolosità in Romagna. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con parziali schiarite tra Umbria, Toscana e Lazio. Precipitazioni diffuse e insistenti sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali probabili in Calabria e nell’isola. Quota neve in rialzo in Appennino, con possibili bufere, fino a 1000-1200 metri nei settori abruzzese e molisano.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord e Sardegna. Venti settentrionali da tesi a burrascosi al Centro, sulle Isole e sui mari prospicienti, che risulteranno agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 3 aprile

Fino al mattino cielo molto nuvoloso o coperto sul medio versante adriatico, al Sud e Sicilia, con piogge per lo più deboli o a tratti moderate, in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica e interna. Neve sull’Appennino centrale da 1300-1400 metri. Sereno o poco nuvoloso al Nord e in Toscana. Nel pomeriggio le schiarite si estendono a Umbria, Marche e Sardegna; piogge e rovesci isolati insistono in Salento, Calabria e Sicilia orientale, per poi cessare in serata.

Temperature in generale e contenuto rialzo ovunque. Venti da moderati a tesi di Tramonta al Centro e al Sud, di Maestrale nelle Isole. Mari mossi o molto mossi.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Aprile ore 03:27

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