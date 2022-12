Meteo: la settimana di Natale ha inizio con l'espansione dell'Anticiclone! La tendenza

Con l'inizio della settimana di Natale assisteremo all'espansione di un Anticiclone dall'Algeria verso l'Italia che assicurerà tempo stabile e temperature piuttosto miti per diversi giorni. Nel dettaglio, quella di lunedì 19 dicembre sarà una giornata segnata in gran parte da tempo stabile su tutto il Paese. Attenzione alle nebbie in banchi che al mattino potrebbero formarsi nelle valli del Lazio e sulla Val Padana centro occidentale. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità in Liguria, qualche nube anche su Calabria meridionale e Sicilia ionica. Altrove cielo in prevalenza poco nuvoloso.

Temperature in calo nei valori minimi al Nord e sulle regioni peninsulari; valori diurni in aumento sulle aree alpine, in locale diminuzione al Sud e sulle pianure del Nord. Venti moderati di Maestrale sul Salento, sul medio e basso mare Adriatico; da moderati a forti settentrionali sul mare Ionio, deboli altrove. Mari: mossi l’Adriatico centrale e l’Adriatico meridionale; molto mossi Ionio e canale d’Otranto; calmi o poco mossi gli altri bacini.

La settimana di Natale prosegue all'insegna del tempo stabile e del clima mite: la tendenza meteo

Martedì 20 dicembre sarà un'altra giornata caratterizzata da tempo stabile; da segnalare un aumento della nuvolosità, di tipo basso, sulla Val Padana, sull'alta Toscana e in Liguria. Possibili pioviggini nella zona del mar Ligure. Sul resto del Paese cielo in prevalenza poco nuvoloso. Il clima rimane mite.