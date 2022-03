Meteo, in arrivo cieli gialli e rossi per la sabbia del deserto del Sahara. Ecco dove

Foto da Twitter

Cosa dicono le ultime previsioni meteo sull'arrivo della sabbia dal deserto del Sahara. Quando e dove il cielo italiano si tingerà di tinte di color giallo e rosso? Dopo le immagini che già ci giungono dal Trentino con Bolzano e tutto il Nord-est che hanno già potuto ammirare lo strano fenomeno, nelle prossime ore molte zone d'Italia vivranno un'atmosfera marziana e surreale. Il pulviscolo sahariano sarà in continuo aumento e il fenomeno andrà via via intensificandosi soprattutto nella giornata di giovedì 17 e venerdì 18 marzo 2022.

Ecco dove il cielo diventerà giallo e rosso per via della sabbia del deserto del Sahara

A causa di un carico di sabbia che proviene direttamente dal cuore del deserto del Sahara, ma soprattutto a causa di un intenso vortice ciclonico tra Penisola Iberica e Algeria che richiama correnti meridionali in maniera talmente forte da attivare come risposta la risalita del pulviscolo fino a migliaia di chilometri, nelle prossime ore i cieli italiani cambieranno colore.

L'enorme perturbazione che già copre per intero la Penisola Iberica e la Francia, tra giovedì e venerdì renderà i nostri cieli carichi di sabbia desertica. Niente più cielo azzurro, ma la colorazione assumerà toni che varieranno dal giallo al rosso. Oltre a questo potrà piovere letteralmente sabbia soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Basteranno poche gocce per sporcare le auto e tutte le superfici. Come già annunciato le Regioni maggiormente interessate dall'arrivo della sabbia dal deserto saranno: Sardegna, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria e Campania.

Al Nord vi saranno fenomeni più scarsi. Nelle zone in cui è prevista neve non è detto che non si possa assistere al fenomeno della neve gialla.

Piogge e cieli colorati: cosa ci aspetta giovedì e venerdì?

Cosa dovremo aspettarci? Ebbene nella giornata di giovedì 17 marzo 2022 la pioggia porterà, soprattutto in Sardegna, la sabbia a colorare le varie superfici. In serata invece il cielo assumerà una colorazione rossastra su gran parte d'Italia, in particolare sulle Alpi, ma anche in Liguria e sulle regioni tirreniche.

Nella giornata di venerdì 18 marzo 2022 al Centro-Sud, soprattutto sulle isole maggiori e sul basso Tirreno, piogge colorate 'sporcheranno' le varie superficie e faranno sì che si depositerà sabbia al suolo. Nevicate 'sporche' potranno verificarsi invece oltre i 1400/1500m sul settore marittimo.

La situazione tornerò alla normalità nel fine settimana quando le temperature in risalita, anche per via di Scirocco, subiranno un lieve calo per colpa dell'arrivo di nuove correnti fredde provenienti dai Balcani.