Meteo, prossima settimana torna la pioggia. Valori estivi al Centro-Sud

L’alta pressione che per settimane ha protetto le nostre regioni dalle perturbazioni e che si è indebolita nel weekend, rimarrà lontana dall'Italia per tutta la prossima settimana.

Nei prossimi giorni insisterà un flusso umido e a tratti piovoso; diversi sistemi nuvolosi saranno di passaggio, determinando giornate all’insegna del tempo instabile e a tratti perturbato.

Queste perturbazioni saranno accompagnate da intensi venti meridionali che renderanno i mari mossi o molto mossi e che sospingeranno aria di nuovo calda che manterrà nonostante le nuvole e le piogge, temperature molto miti e in generale superiori medie, in particolare al Centro-Sud. Eventuali nevicate sulle Alpi saranno a quote piuttosto elevate, anche oltre 2500 metri.