Meteo: la prossima settimana sarà protagonista l'alta pressione! La tendenza

Gli ultimi dati a nostra disposizione confermano, per la prossima settimana, l’avvio di una fase generalmente più stabile su tutto il nostro Paese: dopo settimane di grande dinamicità atmosferica, dunque, si profila un periodo di calma meteorologica, con l’alta pressione che tornerà ad allungarsi dalla Penisola iberica inizialmente fin verso la regione alpina e l’Europa centrale, successivamente anche verso l’Europa orientale.

A contribuire alla formazione di questo lungo ponte di alta pressione potrebbe essere la massa d’aria gelida di origine artico-continentale che, nel frattempo, si propagherà verso i Balcani meridionali e la Turchia, fino a lambire, eccezionalmente, il Mediterraneo orientale e i Paesi limitrofi. Le temperature particolarmente basse attese nei prossimi giorni tra Scandinavia, Finlandia, Russia occidentale, Repubbliche baltiche, Bielorussia, Ucraina, (ben al di sotto dello zero anche di giorno e con conseguenti giornate di ghiaccio), potrebbero favorire la formazione di un anticiclone termico in grado di respingere, almeno in parte, il tentativo di ripresa del flusso zonale, umido e temperato, verso il cuore del continente.

Si profila una settimana all'insegna dell'alta pressione con assenza di piogge e temperature perlopiù prossime alla norma: la tendenza

L’evoluzione resta ancora incerta, tuttavia per l’Italia questo tipo di circolazione si tradurrebbe in assenza di precipitazioni e giornate prevalentemente soleggiate almeno fino al prossimo weekend, fatto salvo per alcuni modesti passaggi nuvolosi ad alta quota e alcuni temporanei addensamenti di nubi basse sulle regioni tirreniche e sulle Isole.

Dal punto di vista termico, la Penisola si troverà al margine occidentale del lago gelido presente più ad est: di conseguenza non sono da escludersi leggere e temporanee infiltrazioni di questa massa d’aria fredda verso la valle padana e il versante adriatico, al momento più probabili tra lunedì 17 e mercoledì 19 e poi di nuovo verso la fine della settimana. In questo contesto le temperature dovrebbero oscillare intorno a valori prossimi alla norma o temporaneamente al di sotto.