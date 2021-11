La neve è arrivata. La presenza di un ciclone freddo proveniente dal Nord Europa si è abbattuto su buona parte dell'Italia con i primi fiocchi caduti in diverse località del Nord. In queste ore, infatti la dama bianca si è presentata in maniera anche abbondante sull'alta Lombardia e su tutte le Dolomiti colorando di bianco le località di Livigno (SO), Madonna di Campiglio (TN), Solda (BZ) e Cortina d'Ampezzo (BL).

Neve, imbiancate le Alpi e i Pirenei e le regioni del Nord Italia

Il ciclone d'aria fredda proveniente dal Nord Europa non si ferma e le previsioni meteo dei prossimi giorni sono chiare: brusco calo delle temperature su buona parte delle regioni settentrionali e possibili nevicate. Se la dama bianca ha già fatto capolineo su buona parte dell'alta Lombardia e Dolomiti, nelle prossime ore potrebbe raggiungere anche diverse località a bassa quota. Per i prossimi giorni, infatti, sono previsti forti temporali con un conseguente calo delle temperature di diversi gradi e tanta neve non solo in montagna!

L'inverno è oramai alle porte e la situazione non sembra migliorare nelle prossime ore. Anche in Europa si sono registrate le prime nevicate di stagione con la dama bianca che ha imbiancato sia le Alpi che i Pirenei interessando anche località a bassa quota. Una massiccia massa di aria fredda, infatti, si è fatta sentire in buona parte del nord della Spagna e della Francia, ma anche nel nostro Paese colpendo principalmente le regioni del Nord Italia che hanno registrato un calo delle temperatura, anche se con valori al di sotto della media del periodo.

Prime nevicate in Lombardia orientale, del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia

La corrente d'aria fredda proveniente dall'Europa ha però segnato l'arrivo delle prime nevicate sopra i 1100-1200 metri di quota con la neve che in Italia ha imbiancato le montagne della Lombardia orientale, del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

La dama bianca è prevista anche a bassa quota nelle prossime ore per la presenza di un nuovo ciclone di aria fredda che peggiorerà le condizioni climatiche. Le previsioni meteo parlano di nevicate fino a 1000-1200 metri sulla zona dell'alta Lombardia e su tutte le Dolomiti. Intanto la neve nelle scorse ore ha già imbiancato località molto note come Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo, ma si è fatta vedere in tutto il suo splendore anche a Solda e Livigno.