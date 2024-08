Meteo, la fine del grande caldo è vicina: da domenica 18 temporali e crollo delle temperature

Il caldo africano è al capolinea: l’ondata di calore, estenuante per intensità e durata, se consideriamo la sua permanenza sull’Italia da circa 40 giorni, al di là di alcune locali e brevi oscillazioni, sta per concludersi.

I primi segnali di questo cambio di rotta della circolazione atmosferica si stanno osservando in alcuni settori occidentali del Paese, disturbati da una blanda circolazione ciclonica (perturbazione n.3 di agosto) proveniente dal Mediterraneo occidentale che, nel suo lento movimento verso est, continua anche a favorire episodi di instabilità in alcuni settori del Paese.

Un cambio radicale della situazione è atteso tra la prossima notte e domenica, per l’arrivo di una perturbazione nord atlantica più organizzata (la n.4), che attraverserà tutte le regioni entro la fine di lunedì. Il suo passaggio sarà responsabile di un vero e proprio break dell’estate, con una fase di forte maltempo alimentata dal contrasto fra la massa d’aria atlantica al suo seguito e quella caldissima e umida preesistente.

Si attendono molti temporali, con il rischio di violenti nubifragi, grandinate, raffiche di vento e conseguenti gravi criticità. Il conseguente calo termico atteso tra domenica e l’inizio della settimana, sarà vistoso: nelle aree piovose anche di 10-15 gradi rispetto ai valori osservati poco prima di Ferragosto.

Martedì ultimi episodi di instabilità e tendenza ad un miglioramento favorito dalla breve comparsa dell’Anticiclone delle Azzorre. Nella seconda parte della settimana probabile nuova risalita della massa d’aria subtropicale con conseguente ritorno di condizioni di caldo sopra la norma.

Le previsioni meteo per sabato 17

Al Nord tempo inizialmente soleggiato; dal pomeriggio sviluppo di isolati temporali attorno ai rilievi e sulla pianura emiliana; fra tarda sera e notte tendenza ad un generale peggioramento.

Al Centro-Sud e sulle Isole tempo molto più variabile sin dal mattino, quando saranno possibili i primi rovesci o temporali lungo le coste del medio-alto tirreno e sulla Sardegna, in estensione nel pomeriggio alle aree interne e montuose delle regioni centrali e sui rilievi del Sud, con sconfinamenti verso il medio Adriatico. Possibili fenomeni intensi.

Temperature massime di nuovo fino a 38-40 gradi al Sud e in Sicilia; caldo in attenuazione sulle regioni tirreniche. Venti a regime di brezza, salvo raffiche in prossimità dei temporali.

Le previsioni meteo per domenica 18

Prevalenza di nuvole in tutto il Paese. Rovesci e temporali a partire dal Nord e regioni centrali tirreniche, ma in estensione al resto del Paese nel corso della giornata, ad eccezione della Puglia centro-meridionale settori ionici. Fenomeni a tratti molto intensi con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Verso sera tendenza a un’attenuazione delle precipitazioni al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna.

Crollo termico al Nord-Ovest con massime non oltre i 25 gradi; in calo le massime anche nel resto d’Italia, con valori sotto i 30 gradi al Nord-Est e centrali tirreniche, poco sopra i 30 gradi altrove, eccetto in Puglia e versanti ionici dove si farà sentire ancora un po’ di caldo con gli ultimi picchi di 35-36 gradi. Venti di Maestrale in sensibile rinforzo sulla Sardegna.