Meteo, Italia tra caldo intenso e qualche episodio instabile: la tendenza dal 24-25 agosto

La circolazione a grande scala per la prossima settimana sull’Europa dovrebbe avere come protagonisti principali una vasta area depressionaria in approfondimento sul medio Atlantico (centro che graviterà per lo più a sudovest dell’Irlanda) e il promontorio di alta pressione proteso dal nord Africa inizialmente sull’area mediterranea ma con successiva estensione verso est e nordest con propaggini fino al Baltico e al Mar Nero. Nella fascia di transizione tra queste due strutture scorreranno tese correnti sud-occidentali nel cui flusso potranno muoversi i sistemi perturbati. L’Italia verrà lambita da queste correnti con effetti per lo più concentrati al Nord e collegati a due di queste perturbazioni. La prima dovrebbe transitare molto velocemente tra la fine di lunedì e martedì con interessamento molto marginale della Toscana e dell’alto Lazio; la seconda dovrebbe affacciarsi sempre al Nordovest nella seconda parte di giovedì per poi coinvolgere tra venerdì e sabato anche il Nordest e forse con qualche episodio di instabilità anche parte del Centro. Si tratta comunque di indicazioni di massima che andranno confermate o meno negli aggiornamenti dei prossimi giorni in un quadro di incertezza ancora elevata.



Dal punto di vista termico queste incursioni “perturbate” moduleranno gli effetti della massa d’aria sempre molto calda che contraddistingue l’estensione dell’anticiclone africano con anomalie che dovrebbero raggiungere il loro apice, fino a 6-8 gradi oltre la norma, tra mercoledì e venerdì. Ci saranno delle differenze evidenti per il nostro Paese: il Nord dovrebbe registrare temperature spesso vicine alla norma con una parentesi di valori un po’ sopra le medie tra mercoledì e giovedì, in particolare tra l’Emilia Romagna e il Nordest; al Centro valori già costantemente sopra le medie ma con una possibile impennata delle temperature verso valori anche ben oltre la soglia dei 35 gradi a iniziare da giovedì; al Sud e nelle Isole si viaggerà sempre su livelli di caldo intenso con valori uguali o superiori ai 35 gradi e probabili picchi prossimi od oltre la soglia dei 40 gradi a iniziare da Sardegna e Sicilia. Per quest’ultimo settore l’ondata di calore iniziata a fine luglio non ha quasi avuto pause e potrebbe anzi vivere nel corso della prossima settimana una delle sue fasi più acute.

Vediamo quindi qualche dettaglio in più sull’andamento del tempo previsto a inizio settimana.

Tendenza meteo: inizio settimana soleggiato poi qualche temporale martedì 25 al Nord



Lunedì 24 dovrebbe trascorrere all’insegna tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Le schiarite saranno più ampie e durature attorno all’alto Adriatico e al Centrosud salvo alcune nuvole in arrivo sulla Sardegna, pochi cumuli pomeridiani in montagna e alcune velature serali in scorrimento al Centro. Su Alpi e Nordovest avremo qualche annuvolamento sparso in più, cumuli un po’ più sviluppati in montagna con sporadici rovesci pomeridiani nei settori alpini e soprattutto un aumento delle nuvole la sera all’estremo Nordovest associate a possibili rovesci in Valle d’Aosta e sui rilievi piemontesi. Temperature per lo più stabili o in lieve aumento con punte attorno ai 30 gradi al Nord, fino ai 33-35 al Centro, oltre i 35 al Sud con picchi di 37-39 nelle Isole, specie nel sudovest della Sardegna per effetto di moderati venti orientali. Soffierà un moderato Maestrale sul basso Adriatico.

Martedì la rapida perturbazione scorrerà verso est coinvolgendo il resto del Nord ma con effetti per lo più concentrati nei settori alpini e a ridosso dell’Appennino settentrionale con locali sconfinamenti nelle pianure adiacenti. Qualche episodio di instabilità sarà possibile anche nel settore ligure e in Toscana, la sera anche tra l’Umbria e l’alto Lazio. Temperature in lieve calo al Nord, stabili o in aumento al Centrosud con caldo in intensificazione soprattutto attorno al Tirreno dove soffieranno venti localmente anche moderati.

Mercoledì giornata prevalentemente soleggiata un po’ dappertutto, più calda anche al Nord e molto calda soprattutto nelle Isole con punte prossime ai 40 gradi.