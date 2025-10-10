FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, Italia tra caldo anomalo e alcune piogge: le previsioni da...

Meteo, Italia tra caldo anomalo e alcune piogge: le previsioni da venerdì 10 ottobre

Anticiclone sull'Italia, nel pieno di una vera e propria ottobrata: tanto sole e caldo fuori stagione, ma non per tutte le nostre regioni. Le previsioni meteo nei dettagli
Previsione10 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione10 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

L’alta pressione è in rinforzo sull’Italia e garantisce tempo stabile praticamente ovunque: fa eccezione la Sardegna, lambita da una perturbazione in lento movimento nel Mediterraneo occidentale, che andrà poi a sfiorare anche la Sicilia nei prossimi giorni. Pertanto, fino a domenica quasi tutto il Paese vivrà quella che potremmo definire una “ottobrata”, cioè una fase di stabilità atmosferica accompagnata da un clima diurno mite, con temperature oltre la media e un’anomalia marcata soprattutto al Centro-Nord.
La persistenza di condizioni di stabilità atmosferica favorirà la formazione di nebbie nelle ore più fredde in Val Padana e un concomitante peggioramento della qualità dell’aria per via del progressivo accumulo di sostanze inquinanti.

Le previsioni meteo per venerdì 10 ottobre

Cielo nuvoloso in Sardegna, con qualche pioggia e isolati temporali nel corso della giornata. Tempo più soleggiato nel resto del Paese, a parte delle velature passeggere e un po’ di nuvole in arrivo in Sicilia, dove non si escludono sporadiche piogge nel pomeriggio. Temperature stazionarie o in leggero aumento, con valori pomeridiani per lo più compresi tra 21 e 25 gradi. Venti deboli, salvo dei rinforzi da est sulle isole maggiori.

Le previsioni meteo per sabato 11 ottobre

Poche variazioni nelle condizioni meteo sull’Italia. Tempo ancora in prevalenza stabile, eccetto sulle isole maggiori interessate da un po’ di nuvolosità sparsa accompagnata da qualche pioggia o rovescio. Probabile formazione di nebbie nella bassa pianura Padana tra la notte e il primo mattino.
Temperature massime ancora oltre la media in gran parte del Nord, nelle regioni tirreniche e nelle isole maggiori; valori per lo più tra 21 e 27 gradi. Un po’ ventilato in Sardegna per venti orientali e al Sud per venti settentrionali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: weekend con l'anticiclone, ancora piogge in Sardegna. Le previsioni da sabato 11 ottobre
    Previsione10 Ottobre 2025

    Meteo: weekend con l'anticiclone, ancora piogge in Sardegna. Le previsioni da sabato 11 ottobre

    Protagonista meteo del weekend, l'anticiclone garantirà tempo stabile praticamente ovunque, con temperature superiori alla media
  • Meteo: oggi (10 ottobre) e nel weekend clima insolitamente caldo sull'Italia!
    Previsione10 Ottobre 2025

    Meteo: oggi (10 ottobre) e nel weekend clima insolitamente caldo sull'Italia!

    L'alta pressione favorisce oggi (venerdì 10) e nel weekend dell'11-12 ottobre condizioni stabili sull'Italia con temperature miti, oltre la norma
  • Meteo: 10 ottobre con clima molto mite e poche piogge! Le previsioni
    Previsione9 Ottobre 2025

    Meteo: 10 ottobre con clima molto mite e poche piogge! Le previsioni

    Venerdì 10 ottobre il tempo sul Paese sarà in maggioranza stabile e soleggiato con clima insolitamente mite fino a locali picchi di 26-27 gradi.
  • Meteo: l'Italia vive la sua "ottobrata"! Tanto sole, con qualche eccezione
    Previsione9 Ottobre 2025

    Meteo: l'Italia vive la sua "ottobrata"! Tanto sole, con qualche eccezione

    Tempo stabile e tanto sole sull'Italia che almeno fino a domenica 12 vivrà quella che viene definita "ottobrata". Qualche pioggia sarà possibile.
Ultime newsVedi tutte
Anticiclone protagonista anche a inizio settimana, poi arrivano nuvole e aria più fresca. La tendenza da lunedì 13 ottobre
Tendenza10 Ottobre 2025
Anticiclone protagonista anche a inizio settimana, poi arrivano nuvole e aria più fresca. La tendenza da lunedì 13 ottobre
Si attenua il caldo fuori stagione: in arrivo nuvole e aria più fresca. La tendenza meteo per i prossimi giorni
Meteo: 12-13 ottobre con sole e clima mite! Da martedì 14 cambia tutto: la tendenza
Tendenza9 Ottobre 2025
Meteo: 12-13 ottobre con sole e clima mite! Da martedì 14 cambia tutto: la tendenza
Sia domenica 12 che lunedì 13 saranno giornate segnate da tempo stabile, soleggiato e clima mite. Poi da martedì 14 tornano piogge e freddo.
Meteo, weekend stabile e mite poi aria fredda? La tendenza
Tendenza8 Ottobre 2025
Meteo, weekend stabile e mite poi aria fredda? La tendenza
Secondo weekend di ottobre soleggiato e molto mite con solo qualche episodio instabile sulle Isole. Da martedì 14 ottobre probabile cambio di scenario. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 10 Ottobre ore 15:15

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154