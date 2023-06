Meteo, Italia divisa in due nella prima settimana di luglio

Le condizioni meteo miglioreranno domenica 2 luglio al Nord, dopo la fase di maltempo, ma al Centro-Sud persisterà un po' di instabilità, che si tradurrà perlopiù in brevi temporali pomeridiani. Nel corso della prima settimana di luglio, invece, assisteremo al ritorno dell'Anticiclone nord-africano sulle regioni centro-meridionali, mentre il Nord resterà più esposto a correnti instabili.

La tendenza meteo per domenica 2 e la prima settimana di luglio

Domenica 2 luglio assisteremo ad un graduale rialzo della pressione atmosferica, a partire dalle regioni settentrionali, con una fase di tempo in generale più stabile. Persiste invece una certa instabilità al Centro-Sud, con brevi temporali pomeridiani possibili nelle zone appenniniche di Abruzzo, Molise, su Appennino meridionale e zone interne della Puglia.

Da segnalare domenica anche l'insistenza di venti di Maestrale sui mari di ponente, a tratti più intensi sulle Isole Maggiori. Temperature in aumento nei valori massimi al Nord, specie Nord-Ovest, in calo in Sardegna, versante centrale Adriatico e zone tirreniche del Sud.

Lo scenario meteo che si delinea per la prima settimana di luglio mostra, al momento, un’Italia divisa in due.

Il Nord, infatti, sarà probabilmente lambito da correnti instabili, con il transito di nuvolosità e lo sviluppo di temporali più probabili sulle zone alpine, al Nord-Est e medio versante Adriatico e, limitatamente a lunedì 3, anche nelle zone interne del Centro.

Al Sud e sulle Isole, invece, tornerà a estendersi l’anticiclone nord-africano, con una nuova intensificazione del caldo, in particolare da metà settimana. Prevarrà quindi il sole e si assisterà a una nuova intensificazione del caldo, con valori che si riporteranno al di sopra della media stagionale.