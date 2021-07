Meteo, Italia divisa in due anche nella prima settimana di agosto

Nella prima settimana di agosto la situazione meteo tenderà a migliorare, grazie all’allontanamento della intensa perturbazione che interesserà il Nord tra sabato 31 sera e domenica 1.

Lunedì 2 da Nord a Sud prevarranno infatti condizioni di tempo stabile e soleggiato. Qualche nuvola alta e innocua sarà di passaggio su Isole ed estremo Sud, mentre qualche addensamento nuvoloso, associato a rovesci sparsi, sarà possibile a ridosso di Alpi orientali, Liguria di Levante, Emilia e Nord-Est. Lunedì caldo si attenuerà temporaneamente anche in Sicilia e al Centro-Sud.

L’ intensa ondata di caldo finirà anche per le regioni del Centro, mentre, dopo la temporanea attenuazione di lunedì, proseguirà soprattutto al Sud e in Sicilia anche nella prima parte della prossima settimana. Il clima tornerà ad essere piuttosto caldo anche in Sardegna, mentre sulle regioni centro-settentrionali il caldo diventerà più sopportabile.

Per quanto riguarda le condizioni meteo dei giorni successivi i settori più settentrionali del Paese vedranno probabilmente ancora un passaggio di una perturbazione temporalesca nella giornata di martedì 3.