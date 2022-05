Meteo, Italia tra caldo estivo e temporali nel weekend del 14-15 maggio

L'anticiclone mantiene il dominio della scena meteo praticamente in tutta l'Italia, accompagnato da una massa d'aria molto calda che spinge le temperature su valori da inizio estate. Anche nel weekend del 14-15 maggio potremo registrare picchi verso i 30 gradi.

Le regioni del stanno però osservando un aumento dell’instabilità meteo provocato da una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale e diretta verso i Balcani, che lambisce le Alpi. Nel corso del fine settimana favorirà la formazione di qualche temporale nelle zone di montagna, con sconfinamenti nelle vicine pianure.

Le previsioni meteo per sabato 14 maggio

Tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Sud, in Liguria e in Emilia Romagna, salvo la presenza di strati di nubi basse anche compatte in mattinata su Campania e Calabria tirrenica e un po’ di innocua nuvolosità in sviluppo in Appennino. Tempo più variabile e instabile nel resto del Nord, con temporali già al mattino su Piemonte, Lombardia e Triveneto. Nel pomeriggio rovesci e isolati temporali in sviluppo in gran parte delle aree alpine e prealpine, con ancora sconfinamenti sulle vicine pianure.

Temperature in lieve calo al Nord, senza grandi variazioni nel resto d’Italia, con le massime quasi ovunque oltre la media e comprese tra 24 e 28 gradi, con punte localmente vicine ai 30 gradi. Venti deboli a regime di brezza.

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, con più nubi sparse al Nord-Ovest e lungo le coste della Campania; tendenza nel pomeriggio all’aumento dell’instabilità al Nord, con formazione di rovesci e brevi temporali a carattere isolato sui rilievi alpini e sull’Appennino settentrionale, ma possibili anche in pianura tra Piemonte e Lombardia.

Temperature quasi invariate o in ulteriore rialzo, con valori massimi compresi tra i 24 e i 30 gradi. Venti moderati di Scirocco nei Canali di Sicilia e di Sardegna; deboli altrove, con possibili raffiche negli episodi temporaleschi.