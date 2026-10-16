Meteo Italia, addio all’ottobrata: sole fino a venerdì, poi torna il maltempo. Le previsioni

Ultimi scampoli di clima mite e soleggiato sull'Italia garantiti dall'alta pressione presente lungo il Mediterraneo centro-occidentale. In vista del weekend è previsto uno indebolimento con il ritorno di piogge e rovesci.

Meteo, dopo l'alta pressione tornano le piogge in Italia

La rimonta dell'alta pressione sull'Italia ha le ore contate, visto che all'orizzonte si delinea il transito di una nuova perturbazione, la n.4 di ottobre, destinata a riportare piogge e rovesci lungo tutto lo stivale.

Dopo giornate climaticamente miti con sole e temperature anomale, il maltempo torna protagonista da sabato 17 ottobre 2026 con fenomeni temporaleschi sui settori occidentali del Paese. Anche domenica 18 ottobre piogge e rovesci, mentre da lunedì 19 ottobre si delinea un parziale e momentaneo miglioramento. Tutto cambia, ancora, fra martedì 20 e mercoledì 21 con un deciso peggioramento del tempo con rovesci e temporali da Nord a Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 16 ottobre 2026: clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale con qualche annuvolamento solo su Liguria, settore del basso Tirreno e nel medio Adriatico. Nuvole e nebbie, invece, sulla Pianura Padana occidentale e nelle valli del Centro fra Toscana, Umbria e alto Lazio, in graduale diradamento. Dal pomeriggio non si esclude il rischio di isolati temporali fra bassa Calabria e Messinese. Dal punto di vista termico, le temperature massime restano stabili con valori tra i 19-24 gradi e picchi fino a 25-27°C.

Sabato 17 ottobre 2026 un'altra giornata stabile con alternanza di nuvole e schiarite al Sud dove non si esclude il rischio di piogge. In serata nubi in addensamento al Nord-Ovest con temporali sulle Alpi occidentali. Le temperature in calo valori massimi, ma picchi ancora fino a 22-23 gradi e 24-25 su regioni tirreniche e Isole maggiori.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia: piogge o sole?

Le previsioni meteo in vista del weekend confermano l'indebolimento dell'alta pressione in Italia complice il transito di un nuovo sistema perturbato che colpirà dapprima le regioni del Nord-Ovest e la zona Ligure e il medio-alto Tirreno. Secondo le attuali proiezioni confermano per la prossima settimana fenomeni temporaleschi sulle regioni di Nord-Ovest, ma anche al Sud, in particolare sulla Sardegna.

Nel dettaglio: domenica 18 ottobre 2026 clima in peggioramento sulle zone di Nord-Ovest dove sono previste piogge sparse e moderate, in particolare su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Anche in Lombardia non si escludono rovesci isolati che potrebbero interessare pure i settori occidentali di Toscana, Lazio, i versanti ionici di Calabria, Sicilia e Sardegna. Le temperature massime in calo al Nord, mentre in crescita al Sud con valori tra i 15-19 gradi al Nord-Ovest e fino ai 20-23 gradi nel resto d’Italia con picchi fino ai 24-26 gradi sulle Isole.

Nella giornata di lunedì 19 ottobre 2026, nuvole sparse sulle zone di Nord-Ovest con temporali in Liguria, Piemonte, Toscana, Sardegna tirrenica e settori ionici di Calabria e Sicilia. Bel tempo nel resto del Paese con temperature in lieve aumento.