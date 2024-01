Meteo, Irruzione di aria gelida tra venerdì 19 e sabato 20: vento forte, freddo e neve

Dopo un giovedì con temperature nettamente sopra la media climatica di gennaio, da venerdì 19 e sabato 20 vivremo un brusco calo termico e un weekend pienamente invernale, freddo e ventoso.

Si conferma infatti l’arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa che riporterà temporaneamente le temperature al di sotto delle medie stagionali, al più in linea con i valori tipici di questo periodo, con venti forti di Bora, Tramontana o Grecale, e nevicate in Appennino localmente fino a quote anche collinari.

Le precipitazioni interesseranno oggi soprattutto il Nord-Est e parte del Centro con fenomeni in generale di debole intensità; nella notte e sabato mattina le precipitazioni, localmente intense, coinvolgeranno la Sardegna e molte delle regioni centro-meridionali mentre in giornata il maltempo insisterà ancora all’estremo Sud e in Sicilia.

Per la giornata di domenica 21 si profila al momento un netto miglioramento, con il probabile ritorno a inizio settimana di condizioni miti fuori stagione.

Le previsioni meteo per venerdì 19

Giornata nuvolosa. In mattinata nubi e deboli precipitazioni al Nord-Est, Emilia Romagna, settori interni delle regioni centrali e Calabria Tirrenica. Nel pomeriggio precipitazioni tra Lombardia e Nord-est, Umbria e Marche. In serata ulteriore peggioramento al Centro, in Campania e in Sardegna; qualche debole precipitazione attesa anche sul Piemonte occidentale; quota neve in netto calo fino anche a quote collinari.

Temperature in calo sensibile al Nord, in parte anche al Centro e in Sardegna; valori ancora molto elevati nella fascia del medio-basso adriatico, al Sud e in Sicilia, con punte superiori ai 20 °C. Venti moderati o forti occidentali al Sud; entrano progressivamente venti forti di Bora e Tramontana al Centro-Nord; Foehn sulle Alpi e tratti in pianura al Nord-Ovest. Mari da mossi ad agitati.

Le previsioni meteo per sabato 20

Prevalenza di sole al Nord e in Toscana. Nel corso della giornata schiarite anche nel resto del Centro e in Sardegna. Nuvolosità diffusa e persistente invece al Sud e in Sicilia. Dal punto di vista delle precipitazioni, al mattino piogge e rovesci tra Abruzzo, basso Lazio, Molise, Sud, Sicilia settentrionale e Sardegna; neve in Appennino fino a quote collinari; nel pomeriggio situazione ancora instabile con piogge sparse e nevicate al Sud e in Sicilia, progressivo miglioramento altrove.

Temperature in sensibile diminuzione, anche sotto la norma climatica; clima invernale e ventoso con sostenute correnti settentrionali; mari molto mossi, localmente agitati. In particolare da segnalare un forte vento di Bora sull’alto Adriatico, di Grecale in Toscana e di Tramontana in Liguria e Sardegna tirrenica.