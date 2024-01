Stop all'inverno: anticiclone in rinforzo e clima dal sapore primaverile. Le previsioni meteo dal 24 gennaio

Sull’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo si sta rinforzando una struttura di alta pressione che dominerà la scena meteo per tutto il resto della settimana e probabilmente fino alla fine del mese. Sull’Italia si prospettano, quindi, giornate di condizioni meteo stabili e, soprattutto, un clima insolitamente mite: le temperature si porteranno ben al di sopra delle medie stagionali, in particolare fra mercoledì e venerdì quando si potranno oltrepassare i 15 gradi e arrivare localmente intorno ai 20 gradi. La massa d’aria tiepida subtropicale trascinata dall’alta pressione, infatti, vedrà la sua massima espansione proprio nella parte centrale di questa settimana e, oltretutto, contribuirà a far salire lo zero termico oltre i 3.000 metri.

Occorre segnalare, tuttavia, il probabile ritorno delle nebbie su pianure e valli soprattutto a partire da giovedì, associate alla possibilità che, nell’ambito delle aree ove persisteranno maggiormente, le temperature possano rimanere più contenute rispetto alle zone soleggiate. Chiaramente, questa anomalia anticiclonica prevista per più di una settimana avrà anche delle conseguenze in termini di peggioramento della qualità dell’aria, specie in pianura Padana dove il ricambio d’aria sarà pressoché nullo.

Le previsioni meteo per mercoledì 24 gennaio

Domani tempo stabile e abbastanza soleggiato, salvo il transito di velature e qualche annuvolamento più compatto fra Liguria e Toscana, sulle Alpi centro-orientali, in Friuli Venezia Giulia e, a inizio giornata e in serata, anche nel basso Tirreno.

Temperature in ulteriore aumento in gran parte del Paese; valori pomeridiani ben al di sopra della norma, con punte massime in generale comprese fra 10 e 17 gradi e picchi di 18-19 gradi sulle Isole. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali al Sud; possibile Foehn nelle valli alpine occidentali e vicine pianure.

Le previsioni meteo per giovedì 25 gennaio

Tempo in prevalenza soleggiato, salvo degli annuvolamenti sulle Alpi centro-orientali, all’estremo Nord-Est e temporaneamente anche nel settore ligure e tirrenico. Non si escludono brevi nevicate ad alta quota nel nord dell’Alto Adige. Fra notte e mattina possibile formazione di nebbie nella Valpadana centro-orientale e lungo le valli fra Toscana, Umbria e Lazio.

Temperature in ulteriore aumento e piuttosto miti, con punte oltre i 15 gradi e fino a 20 gradi sulle Isole, tranne nelle aree nebbiose dove resteranno più contenute. Ventilato per venti nord-occidentali su Isole, basso Adriatico e settore alpino.