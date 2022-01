Meteo, inverno in pausa: da giovedì 13 torna l'anticiclone

Da giovedì 13 l’alta pressione tornerà gradualmente a espandersi sul Mediterraneo Occidentale, fino a interessare anche la nostra Penisola, favorendo così un progressivo miglioramento meteo anche al Centro-Sud e Isole.

In particolare nel weekend del 15 e 16 il tempo sarà stabile e soleggiato in gran parte d’Italia, con venti in decisa attenuazione. Anche le temperature torneranno a salire, specie da venerdì, e nell’ultima parte della settimana torneranno su valori in generale nella norma o leggermente al di sopra.

Le previsioni meteo per giovedì 13 gennaio

Alternanza tra sole e nuvole al Sud, Molise e Sardegna, comunque in generale senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Ancora ventoso in gran parte del Centro-Sud e Isole.

Temperature massime in rialzo su regioni alpine, gran parte del Centro e Sardegna; in ulteriore leggero calo in gran parte del Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 14 gennaio

Un po’ di nuvolosità innocua su Puglia e Sicilia. Nelle altre regioni tempo in prevalenza bello e soleggiato. Moderati venti di Maestrale al Sud, ventilazione nel complesso debole altrove. Temperature massime ovunque in sensibile aumento.