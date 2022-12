Meteo, inverno fermo ai blocchi di partenza: l'anticiclone ruba la scena almeno fino al 28 dicembre

Ultima settimana dell’anno caratterizzata da condizioni meteo tutt'altro che invernali per la presenza dell’Anticiclone nord africano, ben saldo sull’Italia e sul bacino del Mediterraneo. Ne consegue la prosecuzione dell’attuale fase stabile, responsabile della formazione di molte nebbie tra la notte e il mattino, della persistenza di nubi basse al Nord e in parte sulle regioni tirreniche, ma anche di un crescente ristagno ed accumulo di smog ed inquinanti in prossimità del suolo.

L’alta pressione di matrice sub-tropicale è associata ad una massa d’aria anomala per la stagione, molto mite, con temperature minime e massime da 5 a 10 gradi superiori alle medie stagionali, fino a sfiorare i 25 gradi sulla Sicilia e con lo zero termico intorno ai 3000 metri sulle Alpi, in temporaneo abbassamento nella parte centrale della settimana.

L’attuale tendenza mostra un parziale indebolimento dell’alta pressione tra giovedì e venerdì quando il Centro-Nord verrà attraversato da una debole perturbazione atlantica (la n.13, l’ultima del 2022). L’Anticiclone nord africano tornerà protagonista in tutta Italia proprio nel weekend di Capodanno.

Le previsioni meteo per martedì 27 dicembre

Cielo molto nuvoloso su Emilia Romagna, nord della Toscana e delle Marche, ma con basso rischio di piogge. Un po’ di nuvolosità sparsa e variabile nel resto della Toscana, su Lazio, Umbria e Campania, al mattino anche lungo le coste dell’alto Adriatico.

Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia, con cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più fredde della notte e del primo mattino nebbie a banchi in Val Padana, su Puglia meridionale, su valli e pianure del Centro e lungo le coste centrali adriatiche.

Temperature ovunque oltre la norma, seppur in lieve calo su Alpi e Sardegna; clima sempre molto mite con valori vicini ai 20 gradi al Sud e sulle Isole, anche oltre su Calabria e Sicilia. Venti per lo più deboli. Mari in prevalenza calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 dicembre

Al Nord, su Toscana, nord dell’Umbria e delle Marche cielo nuvoloso, fino a molto nuvoloso o coperto sulla valle padana. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. In giornata tendenza ad ampie schiarite nelle aree alpine.

All’alba foschie dense e locali nebbie lungo il corso del Po, nelle valli del Centro e in Puglia. Temperature: massime in lieve generale diminuzione. Clima mite al Sud e sulle Isole. Venti deboli. mari calmi o poco mossi.