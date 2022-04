Meteo: intenso maltempo giovedì 21 e venerdì 22 aprile. Le zone coinvolte

Nei prossimi giorni diffuso e intenso maltempo sull’Italia per l’arrivo, dalla Spagna, della perturbazione numero 6 del mese, la quale porterà molte piogge sul nostro Paese, anche al Nord-Ovest, cioè l’area del nostro territorio che lamenta il deficit idrico più grave. Le piogge più intense sono attese tra giovedì 21 e venerdì 22 aprile, quando sull’Italia transiterà il nucleo più attivo della perturbazione.

Nel frattempo le correnti sciroccali, nonostante il maltempo, favoriranno un deciso rialzo termico, più marcato al Sud e nelle regioni adriatiche. Per quel che riguarda la tendenza del Ponte del 25 Aprile, le attuali proiezioni suggeriscono condizioni meteo piuttosto instabili al Centro-Nord, mentre al Sud potrebbero essere giornate in prevalenza soleggiate e anche piuttosto calde.

Le previsioni meteo per giovedì 21 aprile

Nuvole ovunque. Piogge sparse al Nordovest, Emilia, Romagna, regioni centrali, Gargano, Campania, Calabria, Sicilia Occidentale e Sardegna; neve sulle Alpi Occidentali oltre 1300-1400 metri. In serata piogge sparse anche sul resto d’Italia.

Temperature massime in calo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, con poche variazioni altrove: ancora punte di 25 gradi e oltre in Sicilia. Ventoso su tutti i mari, per lo più per venti di Scirocco.

Le previsioni meteo per venerdì 22 aprile

Altra giornata in generale nuvolosa. Piogge sparse su Nordest, Lombardia Orientale, Basso Piemonte, zone interne della Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Tirrenica e nord della Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nord e Sardegna, in calo invece nelle regioni del versante tirrenico e Sicilia.